« La magie de Yamal après les larmes de Messi » : le football refuse de s'arrêter avec le départ des grands

Dans un moment historique qui a tenu en haleine des millions de personnes, où la consternation a envahi l'Argentine et où un frisson de tristesse a parcouru la planète entière, Leo Messi a décidé de mettre un terme à sa glorieuse carrière internationale avec l'Albiceleste, à l'âge de trente-neuf ans.

C'est assurément un choc qui pourrait pousser les supporters les plus fervents à envisager « d'éteindre la télévision pour toujours » et de renoncer à suivre le ballon rond. Mais est-ce vraiment la fin ? Ou bien le football possède-t-il une mémoire d'acier qui prouve toujours qu'il ne cesse jamais de tourner, aussi grands soient ceux qui s'en vont ?

Dans ce contexte, le journal espagnol AS a publié un long article dans lequel il revient sur l'histoire du football face au départ des génies, affirmant que « le soleil se lève toujours de nouveau » et que le jeu renaît sans cesse, aussi complexe que paraisse la tragédie dans ses premiers instants.

Comment le monde a-t-il surmonté le départ des géants ?

Le quotidien espagnol a mis en lumière les crises provoquées par les départs des grands noms du jeu au fil de l'histoire, en tirant les leçons suivantes :

La leçon du grand Barcelone (Messi et Yamal) : le journal cite le choc retentissant provoqué par le départ de Messi du Barça en 2021, dans les larmes. Et malgré les nombreuses tentatives de faire porter à Ansu Fati le maillot numéro 10, deux ans seulement ont suffi pour voir émerger le miracle Lamine Yamal, qui a redonné le sourire au club catalan et offert aux supporters un plaisir rare, chassant le cauchemar de la nostalgie.





Le Brésil après Pelé (1971) : lorsque le « Roi » Pelé a quitté le trône de la samba après 3 titres mondiaux, on a cru que le Brésil était fini. Et malgré l'absence de titre continental pendant 24 ans, le journal rapporte, selon ses sources, que la rue brésilienne n'a pas vécu l'amertume de l'orphelin ; au contraire, des noms exceptionnels ont immédiatement surgi, comme Rivelino, Zico et Socrates, qui ont offert un football spectacle avec la génération 82, esthétiquement supérieure — selon certains — à la génération 70 elle-même.

L'Espagne après Di Stéfano (1962) : « Don Alfredo » a quitté la sélection espagnole sans avoir disputé le moindre Mondial, en raison de la malchance des blessures. Et malgré l'aura de son nom, l'Espagne n'a vécu aucune amertume notable ; au contraire, elle a réussi, quelques mois plus tard seulement, à soulever son premier titre à l'Euro 1964 sur la pelouse du Bernabéu.

Les Pays-Bas après Cruyff (1977) : Cruyff a annoncé sa retraite soudaine à la suite d'un terrible braquage à main armée visant sa famille. Et malgré ce violent séisme, les Pays-Bas ont su s'adapter rapidement grâce à la génération de Krol et Rensenbrink pour atteindre la finale de la Coupe du monde 1978, avant que ne vienne la génération dorée de Van Basten et Gullit pour couronner le pays à l'Euro 88.

Le seul traumatisme Maradona (1994) : le journal estime que le seul cas ayant laissé une mélancolie incurable dans l'histoire fut la sortie forcée de Diego Maradona en raison de l'affaire de dopage lors du Mondial 94. L'Argentine a vécu un véritable deuil et une période de flottement entre des noms comme Ortega et Riquelme, et elle ne s'est remise de ce choc qu'avec l'apparition de Messi lui-même et son couronnement sur le trône au Qatar en 2022.

Profiter du dernier chapitre !

AS conclut son article en soulignant que Messi quitte la sélection nationale la tête haute, en champion sacré et majestueux, à la manière de Nadal et Federer, loin du drame de la sortie fracassante de Maradona.

Et surtout, la flamme ne s'est pas totalement éteinte : Messi continue sur les terrains avec Miami, et l'histoire nous enseigne que Pelé a continué à jouer 8 ans après sa retraite internationale, Di Stéfano 4 ans et Cruyff 7 ans. Le devoir, aujourd'hui, n'est pas de pleurer, mais de profiter de chaque seconde qu'il reste à la Puce sur le rectangle vert.