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Lionel Messi a livré une nouvelle prestation magistrale pour mener l’Inter Miami à une victoire cruciale 2-1 face au New England Revolution. Le but décisif de l’Argentin a permis à son équipe de décrocher une place convoitée en Coupe des champions de la Concacaf 2027 et de grimper à la deuxième place de la conférence Est.

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La magie de Messi assure la qualification

L’Inter Miami a assuré sa place en Coupe des champions de la Concacaf 2027 grâce à une victoire 2-1 après avoir été mené face au New England Revolution. Messi a fait la différence à Foxborough, délivrant une passe décisive cruciale avant d’inscrire le but de la victoire.

Ce succès étriqué a permis à Miami de dépasser son adversaire et de prendre la deuxième place de la Conférence Est. Le club a franchi cette étape décisive alors qu’il ne reste qu’un match à disputer en saison régulière de MLS.

Un début de match laborieux surmonté

Les locaux ont dominé les 45 premières minutes, se procurant les meilleures occasions et prenant l’avantage dans le duel tactique, mais le score était toujours vierge à la pause. Daniel Gazdag a ensuite ouvert le score pour le Revolution en début de seconde période. Miami a parfaitement réagi à la 69e minute. D’une subtile tête en arrière, Messi a servi German Berterame, qui a égalisé pour les visiteurs.

Un but victorieux dont Messi a le secret

Messi a achevé la remontée de manière spectaculaire. L’attaquant argentin a dribblé plusieurs défenseurs à l’extérieur de la surface avant de tromper le gardien Matt Turner d’une puissante frappe rasante du pied gauche, dont il a le secret. Le Revolution a failli arracher le nul en fin de match lorsque Ian Fray a marqué contre son camp. Mais le drapeau signalant un hors-jeu a rapidement sauvé Miami, préservant le résultat obtenu grâce aux exploits de Messi.

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Après cette victoire capitale, l’entraîneur de Miami, Kily Gonzalez, s’est empressé de saluer son capitaine providentiel. « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il est le meilleur de tous », a-t-il insisté. « À son âge, et compte tenu de ce qu’il fait, Leo mérite, à mes yeux, le titre de MVP et aussi le Ballon d’Or. »

Cap sur les playoffs de MLS

Grâce à cette victoire cruciale, l’Inter Miami rejoindra le Nashville SC, les Whitecaps de Vancouver et le New England Revolution en Coupe des champions de la Concacaf 2027. Le club a assuré sa qualification sans avoir à jouer son avenir sous pression lors du Decision Day. Miami compte désormais 59 points en 33 matches. Il terminera sa saison régulière par une rencontre importante à domicile contre le Charlotte FC.