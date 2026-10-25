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La belle série de trois victoires consécutives de l’Inter Miami a pris fin samedi soir après une décevante défaite 2-0 face aux New York Red Bulls. Malgré l’entrée en jeu de Lionel Messi en seconde période, l’Inter Miami n’a pas réussi à combler le retard concédé en début de match à la Red Bull Arena.

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Le cauchemar de Casemiro coûte cher d’entrée à l’Inter Miami

La soirée a commencé de façon désastreuse pour les visiteurs à Harrison, dans le New Jersey, lorsqu’une erreur défensive a offert l’avantage aux locaux. Après seulement sept minutes de jeu, Casemiro, ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid, a involontairement envoyé le ballon dans ses propres filets en tentant de repousser un centre dangereux de Cade Cowell. Le dégagement manqué du vétéran brésilien a donné le ton d’une soirée frustrante pour l’équipe de Cristian « Kily » González.

Malgré 62,5 % de possession, l’Inter Miami a peiné à se créer des occasions, tandis que New York s’est procuré les meilleures situations avec 18 tentatives de tir. Cette défaite constitue un sérieux coup d’arrêt pour le club, qui affichait une excellente forme en championnat avant son déplacement sur la côte Est.

Le résultat est difficile à digérer pour González, qui a vu son équipe maîtriser de longues séquences du match sans se montrer assez tranchante. Miami n’a cadré que deux tirs, signe d’un manque de précision inhabituel dans le dernier tiers du terrain.

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Le retour de Messi ne permet pas de renverser la situation

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Tous les regards étaient tournés vers Lionel Messi, qui a débuté sur le banc après une semaine de déplacements effrénée. L’icône argentine s’était récemment rendue en Espagne pour recevoir le prestigieux prix Princesse des Asturies des sports à Oviedo, un voyage qui imposait de gérer son temps de jeu. González a fait entrer le meilleur buteur du championnat à la 56e minute, espérant que le joueur aux huit Ballons d’Or pourrait une nouvelle fois faire la différence et arracher un point pour le club de Floride.

Messi, qui comptait 25 buts en MLS cette saison avant son entrée en jeu, a immédiatement accéléré le jeu de Miami. Il a fait étalage de sa vision du jeu avec une passe qui a transpercé la défense et amené les meilleures occasions de Miami, mais ses coéquipiers n’ont pas réussi à les concrétiser. Ce résultat a mis fin à une série de 13 matches consécutifs, en club et en sélection, au cours desquels Messi avait marqué ou délivré une passe décisive.

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La décision de laisser le capitaine emblématique sur le banc au coup d’envoi avait été prise à l’avance. González a expliqué qu’elle avait été convenue au préalable afin d’éviter tout risque de blessure avant un autre match prévu mercredi, tout en donnant du temps de jeu à Messi. L’entraîneur a ajouté que Messi avait bien joué, comme toujours, mais que les locaux étaient restés organisés et que Miami n’avait pas trouvé la faille.

Un dernier rebondissement scelle le sort de Miami

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À l’approche du coup de sifflet final, l’Inter Miami a jeté toutes ses forces dans la bataille pour tenter désespérément d’égaliser. Les visiteurs sont passés tout près du but en fin de match lorsque Telasco Segovia, entré en jeu, a frappé sur la barre transversale après une passe de Messi. Ce fut leur dernière grande occasion avant que New York ne mette le match hors de portée.

Dans le temps additionnel de la seconde période, Emil Forsberg a repris une passe précise de Cameron Harper pour porter le score à 2-0. Le but a déclenché les célébrations dans la Red Bull Arena et écarté tout miracle de dernière minute pour Messi et ses coéquipiers.

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González se tourne vers mercredi

Cette défaite laisse Miami à la deuxième place de la conférence Est, à 15 points de Nashville, qui a remporté le Supporters’ Shield plus tôt dans la journée. New York, de son côté, s’est hissé à une place qualificative pour les play-offs à trois matches de la fin de la saison régulière. L’équipe de González cherchera désormais à rebondir rapidement en préparant son match de milieu de semaine contre le FC Cincinnati, alors que la dernière ligne droite de la saison régulière et les places en vue des play-offs se dessinent.