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La route vers Wembley s’est officiellement parée de nouvelles couleurs : Mitre a dévoilé les ballons de match de la Coupe d’Angleterre 2026-2027. Alliant plusieurs décennies de tradition à une technologie de vol de pointe, ces nouveaux modèles visent à saisir l’esprit unique de la plus célèbre compétition de coupe nationale au monde.

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De nouveaux designs pour une compétition historique

Le fabricant britannique Mitre a dévoilé les ballons de match Ultimax Pro qui seront utilisés lors des Coupes d’Angleterre masculine et féminine de la saison 2026-2027. Le modèle masculin arbore une combinaison de blanc, de rouge et de noir, rehaussée d’un motif de ruban argenté symbolisant le parcours jusqu’à Wembley. De son côté, le ballon de la Coupe d’Angleterre féminine mêle un vert citron éclatant, du violet et du noir, avec des chevrons métallisés inspirés du trophée de la compétition.

Parallèlement à ces nouveaux ballons, Mitre a lancé une série de contenus consacrée au football amateur, intitulée « Comment l’appelez-vous ? ». La campagne s’articule autour du jeu classique de cour de récréation souvent appelé Wembley ou Doubles, et offre aux joueurs amateurs la possibilité de remporter une expérience VIP lors des finales respectives de la Coupe d’Angleterre.

À l’honneur, les liens avec le football amateur

Alex Roberts, responsable de la marque chez Mitre, a expliqué que les nouveaux designs avaient été créés pour rendre hommage à la riche histoire de cette compétition nationale. Il a souligné la volonté de la marque de produire un ballon qui reflète les histoires singulières nées à tous les échelons du football anglais.

« L’Emirates FA Cup est une compétition incroyablement spéciale pour tous les échelons du football, et nous voulions créer un ballon de match officiel qui célèbre les histoires remarquables qu’elle fait naître, a déclaré Roberts. Nous sommes fiers de dévoiler le ballon 2026-2027, qui associe un design marquant à une technologie de haute performance comme seul Mitre sait le faire. »

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Évoquant le nouveau tournoi amateur, il a ajouté : « Nous voulions aussi célébrer le lien unique que cette compétition entretient avec tous les niveaux du football. Que vous appeliez ce jeu FA Cup Doubles, Wembley, Knockouts ou tout autre nom, il incarne tout ce que représente la compétition : chacun peut avoir son moment de gloire. »

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Conçu pour le football moderne

Au-delà de leur esthétique marquante, les nouveaux Ultimax Pro apportent des améliorations techniques importantes sur le terrain. Mitre a opté pour une construction à six panneaux conçue pour améliorer à la fois la stabilité de la trajectoire et la résistance du ballon.

Les ballons bénéficient d’un rembourrage en mousse augmenté de 20 % pour un meilleur contrôle, tandis que des ajustements aérodynamiques ont réduit de 10 % la résistance de l’air pendant leur trajectoire. De plus, les coutures thermocollées garantissent une absorption d’eau minimale, assurant des performances constantes quelles que soient les conditions météorologiques britanniques, réputées capricieuses.

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En route vers la grande finale

Dans le cadre de la série « Comment l’appelez-vous ? », des équipes de deux s’affronteront lors de qualifications régionales présentées par Tom Garratt et Olivia Buzaglo. Pour décrocher leur place en grande finale, les participants devront trouver le moyen de battre ScouseGK, personnalité d’Internet qui gardera les buts, tandis que Behind the Whistle arbitrera les rencontres.

Pour les clubs professionnels et semi-professionnels, ces nouveaux ballons deviendront bientôt familiers sur les terrains d’entraînement, alors qu’ils se prépareront pour l’édition 2026-2027 de la Coupe d’Angleterre. Les premiers tours de qualification débutant traditionnellement à la fin de l’été, les clubs hors des ligues professionnelles qui espèrent aller loin seront les premiers à mettre les nouveaux Ultimax Pro à l’épreuve en compétition.