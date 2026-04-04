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La magie de l'Ahly met l'entraîneur de Damac hors de lui... Que s'est-il passé ?

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
F. Carille
Arabie saoudite
Brésil

Déclarations virulentes de l'entraîneur brésilien

Le Brésilien Fabio Carille, entraîneur de Damac, a exprimé sa vive colère après la défaite surprenante face à Al-Ahli, sur le score de 3-0, ce samedi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, affirmant que les deux buts encaissés dans les six premières minutes étaient dus à des erreurs sur lesquelles son équipe aurait dû s'entraîner régulièrement.

Le « Chevalier du Sud » reste bloqué à 22 points, à la 15e place du classement de la Ligue Roshen, tandis qu'Al-Ahli compte désormais 65 points et occupe provisoirement la deuxième place.

Lors de la conférence de presse, Carille a souligné que son équipe avait encaissé deux buts en seulement deux minutes, ce qu’il a qualifié de « choquant » face à une grande équipe comme Al-Ahli, ce qui a influencé le déroulement du match dès le début.

Carille a ajouté que les buts encaissés par l'équipe correspondaient exactement aux points sur lesquels l'accent avait été mis lors des entraînements d'avant-match, ce qui souligne la nécessité de revoir la mise en œuvre des schémas défensifs et d'analyser les performances individuelles et collectives des joueurs lors des prochains matchs.

L'entraîneur a conclu son intervention en soulignant que l'équipe avait encore sept matchs décisifs à disputer en championnat, indiquant qu'il s'efforcerait d'obtenir les meilleurs résultats possibles à chaque rencontre, tout en insistant sur l'importance de la concentration et du travail acharné pour corriger les erreurs et retrouver l'équilibre avant la fin de la saison.

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