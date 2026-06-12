À l’aube de sa première Coupe du monde, Lamine Yamal doit concilier l’impatience de débuter dès la première minute et le plan de jeu serein élaboré par Luis de la Fuente et son staff technique. Ce contraste illustre l’un des enjeux majeurs de la préparation de l’Espagne.

La « Roja » a repris l’entraînement hier, jeudi, sur les installations de l’université Baylor dans une ambiance positive, après une courte pause suivant le match amical contre le Pérou.

Le temps fort de la séance a été le retour de Yamal et Nico Williams, accueillis par une haie d’honneur de leurs partenaires. Le duo se remet bien et, selon les indicateurs médicaux, sera opérationnel pour affronter le Cap-Vert lundi à Atlanta.

Avec De la Fuente, l’histoire de Lamine Yamal est toutefois différente.

Selon Mundo Deportivo, le jeune joueur sait que le Mondial n’est pas une épreuve annuelle comme la Ligue des champions, mais un rendez-vous unique tous les quatre ans qui exige d’être au meilleur de sa forme au bon moment.

C’est pourquoi, après avoir souffert d’une déchirure musculaire au tendon du genou gauche, à sept centimètres du tendon, il a suivi à la lettre le protocole de rééducation établi conjointement par le FC Barcelone et la sélection, sous la supervision du kinésithérapeute Fernando Galán. Les tendons, épargnés, n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale, lui permettant de réintégrer progressivement le groupe.

C’est là que le désaccord apparaît : selon le quotidien, Yamal veut absolument disputer le match d’ouverture. Il a travaillé sans relâche, se sent prêt physiquement et mentalement, et rêve de laisser son empreinte dès les premiers instants de sa première Coupe du monde.

À l’inverse, De la Fuente estime que le risque n’est pas justifié : la priorité n’est pas le match contre le Cap-Vert, mais que le joueur atteigne son apogée lors des phases décisives.

Le plan initial, clair et progressif, prévoyait de le laisser au repos lors du premier match, de lui accorder quelques minutes face à l’Arabie saoudite, puis de l’aligner à plein régime contre l’Uruguay. Aucun membre du staff technique ne souhaite précipiter les choses avec un joueur considéré comme l’un des piliers du projet.

La décision finale sera prise au dernier moment, dans le calme et avec professionnalisme. Yamal représente l’un des grands espoirs du football espagnol, et la prudence reste le meilleur gage pour que cet espoir demeure intact jusqu’à la dernière journée de la compétition.