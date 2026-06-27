La course aux places qualificatives pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit parmi les huit meilleures sélections classées troisièmes, à la veille de la dernière journée de la phase de groupes.

Selon le nouveau règlement de la Coupe du monde, les deux premiers de chaque groupe se qualifient, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes.

À ce stade, cinq troisièmes sont virtuellement qualifiés : la Suède, l’Équateur, la Bosnie-Herzégovine, le Paraguay et le Sénégal, mais trois tickets sont encore à attribuer et se joueront dans les prochaines heures.

L’Algérie, troisième du groupe J avec 3 points et une différence de buts de −2, est toujours en course pour l’une d’elles avant son dernier match contre l’Autriche, deuxième avec 3 points et une différence de buts nulle.

La situation des « Verts » est désormais claire : ils connaissent l’équation à résoudre pour passer.

Pour la première fois, le classement de la Fédération internationale de football (FIFA) pourrait être utilisé pour attribuer la place de qualification parmi les meilleurs troisièmes, dans le cas où deux équipes ou plus seraient à égalité au nombre de points, à la différence de buts, au nombre de buts marqués ainsi qu’au nombre de cartons, une éventualité qui devient plausible compte tenu de la complexité de la compétition jusqu’aux derniers instants.

Ci-dessous, le point complet sur les équipes actuellement troisièmes

L’Équateur (24e au classement mondial)

L'Équateur s'est qualifié pour les seizièmes de finale après avoir récolté 4 points, devenant ainsi l'une des meilleures équipes classées troisièmes. Après sa défaite face à la Côte d'Ivoire et son match nul décevant contre Curaçao, l'équipe a ravivé ses espoirs grâce à une précieuse victoire contre l'Allemagne lors de la dernière journée, s'assurant ainsi sa qualification et attendant désormais de connaître son adversaire au tour suivant.

Suède (36e au classement mondial)

La sélection suédoise s’est également qualifiée avec 4 points. Après sa large victoire contre la Tunisie lors de la première journée, elle s’est contentée d’un match nul contre le Japon, un résultat qui lui a suffi pour garantir sa place parmi les meilleures troisièmes.

Bosnie-Herzégovine (61^e au classement mondial)

La Bosnie-Herzégovine, moins bien classée que ses homologues qualifiées, a tout de même récolté 4 points grâce à un nul contre le Canada et une victoire sur le Qatar. Elle est d’ailleurs la première équipe à connaître son adversaire en seizièmes : les États-Unis.

Le Paraguay (37e au classement mondial)

La sélection paraguayenne a terminé à la troisième place de son groupe après une lourde défaite face aux États-Unis, une victoire contre la Turquie, puis un match nul contre l’Australie lors de la dernière journée, totalisant ainsi 4 points et conservant sa place parmi les qualifiés.

Sénégal (18e au classement mondial)

Malgré un départ laborieux, ponctué de défaites contre la France et la Norvège, les Sénégalais ont réagi avec panache en battant l’Irak 5-0, totalisant ainsi 3 points et améliorant leur différence de buts, ce qui leur a ouvert les portes de la qualification.

L’Iran (21e au classement mondial)

L’Iran (21e) a hérité d’un groupe compliqué avec la Belgique et l’Égypte, et n’a pu faire mieux que trois matchs nuls. Son destin dépend désormais des autres poules : son classement FIFA pourrait faire la différence au moment du départage.

Croatie (13e au classement mondial)

La Croatie est l’équipe la mieux classée au monde parmi les troisièmes actuellement en lice. Après sa défaite initiale contre l’Angleterre, elle peut encore terminer deuxième de son groupe en cas de victoire sur le Ghana. Même si elle reste troisième, son rang FIFA pourrait s’avérer décisif pour obtenir l’une des places de meilleur troisième.

Corée du Sud (23e au classement mondial)

La sélection coréenne a déçu après ses défaites contre le Mexique et l’Afrique du Sud. Avec seulement trois points, son destin est désormais entre les mains des autres groupes, malgré un classement mondial flatteur.

Algérie (29e au classement mondial)

Avec 3 points et une différence de buts de -2, la sélection algérienne peut encore viser la deuxième place de son groupe en cas de victoire contre l’Autriche, ce qui lui épargnerait les calculs complexes liés au classement des troisièmes.

Un nul pourrait aussi suffire pour figurer parmi les meilleurs troisièmes, rendant la dernière journée décisive pour les « Verts ».

En revanche, une défaite plongerait les Fennecs dans l’incertitude : leur qualification parmi les meilleurs troisièmes ne serait pas assurée, l’Iran (0) et la Corée du Sud (-1) les devançant actuellement à la différence de buts.

Avec trois points et une différence de buts de −1, la Croatie défiera le Panama. La République démocratique du Congo, qui compte un point, sera opposée à l’Ouzbékistan.

Par ailleurs, l’Algérie pourrait rejoindre l’Écosse à la différence de buts (-3) en cas de défaite d’un seul but face à l’Autriche ; dans ce scénario, l’équipe arabe prendrait l’avantage au nombre de buts marqués (deux contre un).

L’Écosse (41e au classement mondial)

Les Écossais ont entamé la compétition par une victoire face à Haïti, avant de s’incliner contre le Maroc puis le Brésil, se retrouvant dans une position délicate ; leur classement FIFA ne leur confère d’ailleurs qu’un avantage limité sur certains adversaires.

La République démocratique du Congo (46e au classement mondial)

Les Congolais peuvent encore espérer se qualifier, surtout qu’ils affronteront l’Ouzbékistan, la sélection la moins bien classée (57e), lors d’un match décisif qui pourrait leur offrir leur billet en cas de victoire.

Uruguay (19e au classement mondial)

Malgré son 19e rang mondial, l’Uruguay a été éliminé prématurément de la compétition, après avoir échoué à remporter la moindre victoire lors de la phase de groupes, se contentant de deux nuls face à l’Arabie saoudite et au Cap-Vert, avant de s’incliner face à l’Espagne, devenant ainsi la première équipe classée troisième à perdre officiellement toute chance de qualification.

Quel est actuellement le classement des meilleures troisièmes ?

Qualifiés

1. Suède (groupe F) : 3 matchs, 4 points, différence de buts (0).

2. Équateur (groupe 5) : 3 matchs, 4 points, différence de buts (0).

3. Bosnie-Herzégovine (groupe 2) : 3 matchs, 4 points, différence de buts (-1).

4. Paraguay (groupe 4) : 3 matchs, 4 points, différence de buts (-2).

5- Le Sénégal (groupe 9) : 3 matchs, 3 points, différence de buts (+2).

En attente de leur sort

6- L’Iran (groupe 7) : 3 matchs, 3 points, différence de buts (0).

7- Croatie (groupe XII) : 2 matchs, 3 points, différence de buts (-1).

8. Corée du Sud (groupe I) : 3 matchs, 3 points, différence de buts (-1).

9. Algérie (groupe 10) : 2 matchs, 3 points, différence de buts (-2).

10- Écosse (groupe 3) : 3 matchs, 3 points, différence de buts (-3).

11- Uruguay (groupe 8) : 3 matchs, 2 points, différence de buts (-1) ; éliminé.

12. République démocratique du Congo (groupe 11) : 2 matchs, 1 point, différence de buts (-1).

Comment la FIFA détermine-t-elle les meilleurs troisièmes ?

Conformément à l’article 13 du règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA), les équipes classées troisièmes de leur groupe sont départagées selon les critères suivants, par ordre d’importance :

1. Le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de la poule.

2. La meilleure différence de buts sur l’ensemble des matchs de la poule.

3. Le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de la poule.

4. Le meilleur comportement disciplinaire, évalué selon le nombre de cartons jaunes et rouges reçus durant les matchs de groupe.

5- En cas d’égalité persistante, le classement mondial de la FIFA (dernière version publiée) est utilisé comme critère de départage.

6- Si l’égalité persiste, les équipes sont classées selon la version immédiatement précédente du classement de la FIFA, et ainsi de suite en remontant dans le temps jusqu’à ce que le classement soit déterminé.