La lutte pour les huit places qualificatives pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, attribuées aux « meilleurs troisièmes », s'est intensifiée à l'issue de la deuxième journée de la phase de groupes.

La course est entrée dans sa phase décisive après la fin des matchs de plusieurs groupes, tandis que d’autres attendent encore leur dernière journée, ce qui laisse la compétition ouverte jusqu’aux derniers instants des matchs du premier tour.

À ce stade, trois sélections ont déjà validé leur billet via le critère des « meilleurs troisièmes » : la Suède (groupe 6), l’Équateur (groupe 5) et la Bosnie-Herzégovine (groupe 2), laissant encore cinq tickets à attribuer lors des deux dernières journées de la phase de groupes.

Selon le règlement, les huit meilleures troisièmes des douze groupes rejoindront les deux premiers de chaque poule, tandis que les quatre moins bien classées seront éliminées.

Classement actuel des meilleures troisièmes

La Suède mène actuellement ce classement avec 4 points et une différence de buts positive, devant l’Équateur (4 points, différence de buts nulle) et la Bosnie-Herzégovine (4 points, différence de buts -1).

Ces trois formations ont ainsi validé leur billet pour les seizièmes de finale.

Le Paraguay pointe à la quatrième place avec 4 points et une différence de buts de -2. La Croatie, cinquième, totalise pour l’instant 3 points après seulement deux rencontres, juste devant la Corée du Sud, sixième avec 3 points et l’intégralité de ses matchs disputés.

L’Algérie pointe à la septième place avec 3 points en deux matchs, tandis que l’Écosse occupe pour l’instant la huitième et dernière position qualificative, également avec 3 points, après avoir terminé sa phase de groupes.

Juste derrière, le Cap-Vert pointe à la 9^e place avec 2 points en deux matchs, devant la Belgique, 10^e avec le même total, puis la République démocratique du Congo, 11^e avec 1 point, tandis que le Sénégal ferme la marche, bredouille après deux journées.

Voici le classement complet des troisièmes meilleurs à ce jour :

Équipes officiellement qualifiées

1. Suède (groupe 6) : 3 matchs, 4 points, +0.

2 – Équateur (groupe 5) : 3 matchs, 4 points, différence de buts 0.

3- Bosnie-Herzégovine (groupe 2) : 3 matchs, 4 points, différence de buts -1.

Équipes en attente de leur sort

4. Paraguay (groupe 4) : 3 matchs, 4 points, différence de buts : -2.

5. Croatie (groupe XII) : 2 matchs, 3 points, différence de buts : -1.

6. Corée du Sud (groupe 1) : 3 matchs, 3 points, différence de buts : -1.

7. Algérie (groupe 10) : 2 matchs, 3 points, différence de buts -2.

8- Écosse (groupe 3) : 3 matchs, 3 points, différence de buts -3.

Équipes actuellement hors course pour la qualification

9- Cap-Vert (groupe 8) : 2 matchs, 2 points, différence de buts : 0.

10. Belgique (groupe 7) : 2 matchs, 2 points, différence de buts : 0.

11- République démocratique du Congo (groupe 11) : 2 matchs, 1 point, différence de buts -1.

12- Le Sénégal (groupe 9) : 2 matchs joués, 0 point, différence de buts -3.

Comment la FIFA détermine-t-elle les meilleurs troisièmes ?

Conformément à l’article 13 du règlement de la Fédération internationale de football (FIFA), les équipes classées troisièmes de leur groupe sont départagées selon les critères suivants, par ordre d’importance :

1. Le plus grand nombre de points marqués dans les matchs de la poule.

2- La meilleure différence de buts sur l’ensemble des matchs de poule.

3. Le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de la poule.

4. Le meilleur comportement disciplinaire, évalué selon le nombre de cartons jaunes et rouges reçus durant les matchs de poule.

5- En cas d’égalité persistante, le classement mondial de la FIFA, dans sa dernière version publiée, sert de critère de départage.

6- En cas d’égalité persistante, les équipes sont classées d’après la version immédiatement précédente du classement FIFA, et ainsi de suite, en remontant successivement aux versions antérieures jusqu’à ce que le classement soit déterminé.

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