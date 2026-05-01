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Jonathan van Haaster

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La lutte pour le maintien en Liga atteint son paroxysme : le Real Mallorca met sous pression Gérone et Séville

Girona vs Majorque
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Vendredi, le RCD Majorque a décroché trois points précieux dans la course au maintien en Liga. Les Insulaires l’ont emporté 1-0 sur leur rival direct, Gérone, qui compte désormais 38 points, tout comme Majorque et Elche. Le Deportivo Alavés occupe la première place au-dessus de la ligne de relégation avec 36 unités, tandis que Séville (34), Levante (33) et le Real Oviedo (28) restent en zone de danger.

L’Estadi Montilivi, archi-comble, poussait les siens vers un succès synonyme de maintien, et la tension était palpable dès les premiers échanges.

Les occasions se sont toutefois faites rares au cours des quarante-cinq premières minutes. Aligné comme arrière gauche, Daley Blind a failli concéder un penalty après une faute signalée sur Pablo Torre, mais l’arbitre a finalement laissé l’avantage à Gérone, soulageant le Néerlandais.

Malgré ce moment de frayeur, les Catalans se sont montrés les plus dangereux. Claudio Echeverri a signé la meilleure occasion de la première période pour les locaux, mais il a tiré droit sur Leo Román.

Un raté coûteux, car juste avant la mi-temps, Mallorca a frappé. Samu Costa, oublié au second poteau sur un centre de Johan Mojica, a ouvert le score d’une tête facile : 0-1.

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En seconde période, les Catalans ont dominé, mais la chance leur a manqué : Azzedine Ounahi a frappé le poteau, Joel Roca a heurté la barre transversale et Axel Witsel a envoyé sa tête au-dessus du cadre.

Le groupe de Martin Demichelis a tenu bon avec brio et fêté cette victoire comme si le maintien était déjà acquis. Grâce à ces trois points précieux, Majorque réalise une excellente opération.

Elche (en déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo), le Deportivo Alavés (à domicile face à l’Athletic Club), Séville (à domicile contre la Real Sociedad), Levante (à domicile face à Villarreal) et le Real Oviedo (en déplacement chez le Real Betis) entrent encore en lice ce week-end et comptent au total cinq rencontres à disputer. Gérone et le Real Majorque en comptent quatre.

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