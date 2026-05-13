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HeartsIMAGO
Siep Engelen

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La lutte historique pour le titre en Écosse atteint son paroxysme après une échappée rocambolesque à la 99e minute

Hearts vs Falkirk
Hearts
Falkirk
Premiership
Motherwell vs Celtic
Motherwell
Celtic

La course au titre, qui pourrait marquer l’histoire du football écossais, promet d’être haletante jusqu’au bout. Mercredi soir, Hearts et le Celtic ont tous deux gagné, ce qui repousse le suspense à la dernière journée. Le leader Hearts accueillera alors son dauphin Celtic pour un choc décisif. 

Hearts - Falkirk 3-0

La tension était palpable chez les Hearts, et cela s’est ressenti dès l’entame du match. Le leader a semblé nerveux, a vu un but de Falkirk refusé, mais a retrouvé son calme au bout d’une demi-heure. Deux buts en deux minutes ont alors mis le feu à Tynecastle Park. 

Frankie Kent a dominé de la tête pour ouvrir le score sur corner (1-0), avant que Cameron Devlin, bien placé, ne double la mise cinq minutes plus tard. Blair Spittal a alors scellé le score d’une frappe enroulée dans les derniers instants (3-0).

Motherwell - Celtic 2-3 

Motherwell semblait donner un coup de pouce aux Hearts dans leur course au titre en prenant très tôt l’avantage sur le numéro deux, le Celtic. La pression intense des locaux a été récompensée à la 17^e minute par un but d’Elliot Watt, après une frappe trop facile que Viljami Sinisalo n’a pu repousser : 1-0. 

Les Hoops ne lâchent rien et égalisent après un tacle appuyé, le ballon revenant à Daizen Maeda, dont la frappe croisée bat Sinisalo : 1-1. Juste avant l’heure de jeu, Benjamin Nygren double la mise d’une belle demi-volée : 1-2. 

Pendant cinq minutes, tout semblait donc échapper au Celtic. Dans la confusion générale, Liam Gordon a inscrit le 2-2, offrant ainsi officieusement le titre de champion aux Hearts. Mais les Hoops ont finalement renversé la vapeur : grâce à un penalty transformé par Kelechi Iheanacho à la 99^e minute (!), le score final était de 2-3. 

Tout se jouera lors de la dernière journée, samedi prochain, lorsque le Celtic recevra Hearts. Les visiteurs comptent actuellement un point d’avance au classement. Un simple match nul suffirait donc à Hearts pour décrocher un titre historique. Depuis la saison 1984/85, aucun club hormis le Celtic et les Rangers n’a inscrit son nom au palmarès du championnat écossais. À l’époque, c’est l’Aberdeen de Sir Alex Ferguson qui avait brisé cette hégémonie.

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