Des médias espagnols ont révélé une surprise de taille : le club anglais de Liverpool serait intéressé par la signature de la star brésilienne Vinicius Junior, ailier du Real Madrid, dans un transfert qui pourrait être le plus important de l'année 2027.

Le contrat actuel de Vinicius avec le Real Madrid expire à la fin de la saison 2026/27, ce qui lui donne le droit de négocier et de signer un accord de principe avec n'importe quel club hors d'Espagne dès janvier 2027, dans le cas où il ne trouverait pas de nouvel accord avec la direction merengue.

Selon le journaliste espagnol réputé Ramon Alvarez de Mon, Liverpool fait de la signature du joueur de 26 ans un objectif prioritaire en 2027, tandis que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain surveillent l'évolution de sa situation à Santiago Bernabeu.

Les médias ont indiqué que des agents représentant le joueur brésilien ont déjà pris contact avec des clubs anglais afin d'explorer la possibilité de mener à bien le transfert dans le cas où sa situation avec le Real Madrid changerait, en particulier après les informations qui avaient circulé auparavant au sujet de tensions dans sa relation avec l'entraîneur Xabi Alonso et de son refus, à l'époque, de l'idée d'une prolongation.

Malgré toutes ces spéculations, Vinicius avait affirmé à plus d'une reprise son désir de rester dans l'enceinte du Real Madrid. Il déclarait ainsi fin mai dernier : « Je savoure chaque instant ici, je veux continuer à jouer pour ce club toute ma vie, mais je ne suis pas pressé de prolonger mon contrat. Nous avons un accord jusqu'en 2027 et nous avons beaucoup de choses à évoquer. Le club est serein et je le suis aussi. »

Vinicius est l'un des piliers majeurs du Real Madrid au cours des huit dernières années. Il a été sacré à deux reprises en Ligue des champions et a marqué lors des finales de 2022 et 2024, en plus de trois titres en Liga. Il a également terminé deuxième du Ballon d'Or et a remporté le prix du meilleur joueur de la FIFA, inscrivant 128 buts en 375 matchs sous le maillot de l'équipe.

La star brésilienne perçoit actuellement environ 18 millions d'euros par an après impôts, en vertu du contrat qu'il a signé en 2022 et qui comporte une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Sur le plan des chiffres, Vinicius a disputé 53 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 22 buts et délivrant 14 passes décisives. Il a également participé à la Coupe du monde avec le Brésil cet été, avant que la sélection ne soit éliminée en huitièmes de finale face à la Norvège.