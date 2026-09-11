Selon les informations des journaux autrichiens Kurier et Krone, la séparation définitive avec Peter Schöttel se profile lors de la prochaine réunion de l’organe de contrôle, vendredi.

La raison de cette fin de collaboration menaçante après neuf ans de service serait, selon ces mêmes sources, des différends irréconciliables avec le sélectionneur Ralf Rangnick. Le directeur sportif aurait désormais été relégué sur une voie de garage au sein de la fédération, la relation entre les deux figures décisives de la direction sportive étant considérée comme durablement détériorée.

Que l’alchimie ne fonctionne plus dans le camp de l’ÖFB, Marc Janko le confirme également. L’ancien international et désormais consultant pour Sky a expliqué au sujet de ces évolutions : « Si l’on tend l’oreille en coulisses, ce n’est pas terriblement surprenant. »

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La rupture entre Ralf Rangnick et Peter Schöttel semble consommée

La rupture entre le directeur sportif et l’entraîneur allemand semble remonter à un certain temps déjà. Avec Schöttel, « cela n’a pas vraiment fonctionné avec Ralf Rangnick », a expliqué l’ancien attaquant. « Il est vrai que, depuis un certain temps, Rangnick ne passe plus par Peter pour tout ce qui est important à ses yeux, mais par d’autres personnes. »

Cela marquerait la fin d’une ère extrêmement fructueuse au sein de la Fédération autrichienne de football. Schöttel, 59 ans, a pris ses fonctions au sein de la fédération en 2017. D’abord nommé entraîneur des U19, il a été promu seulement deux mois plus tard au poste de responsable sportif global. Sous sa direction, l’équipe nationale a connu une phase de réussite sur le plan sportif.

Par deux fois consécutives, les Autrichiens sont parvenus à se qualifier pour un Championnat d’Europe : en 2021 comme en 2024, l’équipe de l’ÖFB a atteint les huitièmes de finale.

Qui pourrait succéder à Peter Schüttel en Autriche ?

La fédération a finalement célébré le plus grand jalon de son mandat l’été dernier avec une première qualification pour une phase finale de Coupe du monde depuis 28 ans. Lors du tournoi, la sélection a échoué en seizièmes de finale face à l’Espagne, future championne du monde.

La succession à ce poste vacant n’est pas encore officiellement tranchée, mais un favori interne se dessine déjà selon la Krone : Sebastian Prödl est cité.

L’ancien professionnel de Bundesliga, qui a longtemps porté les couleurs du Werder Brême, dirige depuis 2024 le département de la formation de l’ÖFB. Son travail au sein de la fédération jouit d’une grande reconnaissance en interne. Un avantage décisif par rapport à Schöttel pourrait toutefois surtout être son excellente relation avec Ralf Rangnick.