L’ÖFB a évoqué des « conceptions divergentes concernant la future orientation stratégique et l’organisation » du poste.

Selon des informations de médias, des différends irréconciliables avec le sélectionneur Ralf Rangnick sont à l’origine de la fin de ses neuf années de service. Le directeur sportif aurait entre-temps été relégué sur une voie de garage au sein de la fédération, le rapport entre les deux figures décisives de la direction sportive étant considéré comme durablement endommagé.

« Je prends acte de la décision prise. En même temps, je tiens à remercier tous les collaborateurs et collaboratrices, en particulier la direction du sport, pour la bonne et collégiale coopération durant neuf années très fructueuses », a déclaré Schöttel, cité dans un communiqué de l’ÖFB.

Marc Janko a lui aussi confirmé que le courant ne passait plus dans le camp de l’ÖFB. L’ancien international et désormais consultant pour Sky a expliqué au sujet de cette évolution : « Quand on se renseigne en coulisses, ce n’est pas terriblement surprenant. »

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Le torchon semble être définitivement brûlé entre Ralf Rangnick et Peter Schöttel

Le torchon semble être brûlé depuis déjà un certain temps entre le directeur sportif et l’entraîneur allemand. Avec Schöttel, « ça n’a pas vraiment fonctionné avec Ralf Rangnick », a expliqué l’ancien attaquant. « Il est clair que, depuis quelque temps, Rangnick, sur tous les sujets qui sont importants pour lui, ne passe pas par Peter, mais par d’autres personnes. »

Cela met fin à une ère extrêmement fructueuse au sein de la Fédération autrichienne de football. Schöttel, 59 ans, a pris ses fonctions au sein de la fédération en 2017. D’abord nommé entraîneur des U19, il a été promu seulement deux mois plus tard au poste de responsable global du sportif. Sous sa direction, l’équipe nationale a connu une phase de réussite sur le plan sportif.

À deux reprises de suite, les Autrichiens ont réussi à se qualifier pour un Championnat d’Europe : en 2021 comme en 2024, l’équipe d’Autriche a atteint les huitièmes de finale.

Qui pourrait succéder à Peter Schüttel à l’Autriche ?

La fédération a finalement célébré le plus grand jalon de son mandat l’été dernier avec une première qualification pour une phase finale de Coupe du monde depuis 28 ans. Lors de ce tournoi, la sélection a été éliminée en seizièmes de finale par l’Espagne, future championne du monde.

La succession à ce poste vacant n’est pas encore officiellement réglée, mais un favori interne se dessine déjà, selon la Krone : Sebastian Prödl est cité.

L’ancien professionnel de Bundesliga, qui a porté pendant des années les couleurs du Werder Brême, dirige depuis 2024 le département de la relève de l’ÖFB. Son travail au sein de la fédération bénéficie d’une grande reconnaissance en interne. Un avantage décisif par rapport à Schöttel devrait toutefois surtout être son rapport particulièrement bon avec Ralf Rangnick.