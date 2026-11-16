La lutte de pouvoir à la FIFA s’intensifie ! Un favori surprise pour défier Infantino

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Dans la lutte de pouvoir à la FIFA, la recherche d’un « anti-Infantino » par l’UEFA s’accélère.

Après le refus d’Arsène Wenger, le Guardian britannique a désigné lundi Philippe Diallo (63 ans), président de la Fédération française de football, comme favori. Cette information concorde avec celles du SID. Le Hongrois Sandor Csanyi (73 ans) a également été évoqué dans la recherche d’un candidat pour affronter le président de la FIFA, Gianni Infantino.

De nouvelles discussions ont eu lieu lundi entre les dirigeants de l’UEFA. Selon les informations disponibles, une réunion en ligne des responsables de toutes les fédérations européennes est prévue mardi. Avant la clôture des candidatures mercredi, l’UEFA estime toujours pouvoir présenter une alternative à Infantino. Wenger, directeur à la FIFA dont l’UEFA avait encouragé la candidature, ne se lancera pas dans une campagne contre Infantino.

Lors d’un sommet organisé en octobre à Berlin, les dirigeants des fédérations européennes avaient esquissé leur vision d’une nouvelle direction de la FIFA, accompagnée de réformes. Mais « la question d’une alternative à Infantino n’a pas encore été examinée de manière définitive », a déclaré vendredi à RTL Hans-Joachim Watzke, vice-président de l’UEFA. Il souhaiterait voir émerger « un candidat sérieux » : « Car les choses ne peuvent pas continuer ainsi. »

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Diallo, président de la Fédération française de football (FFF) depuis 2023, est membre du comité exécutif de l’UEFA. Sa position à l’égard d’Infantino a évolué au cours de l’année : cet été, le Français a signé une lettre de soutien à une nouvelle candidature du président de la FIFA. En septembre, à la suite de l’échec de l’accord avec des investisseurs concernant la Coupe du monde, la FFF a retiré son soutien à sa réélection.

Infantino a consolidé sa base de pouvoir avant l’élection de mars 2027 à Rabat, au Maroc, et bénéficie du soutien d’une grande partie des dirigeants du football. Jusqu’à présent, le Japonais Kozo Tashima, membre du Conseil de la FIFA, et l’ancien joueur professionnel suisse Ramon Vega ont annoncé leur candidature. Pour figurer sur le bulletin de vote, ils doivent obtenir le soutien d’au moins cinq fédérations.