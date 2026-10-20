La loi du silence : l'amende infligée à Martinez a-t-elle effrayé les stars de Manchester United ?

Le silence des joueurs de Manchester United après leur match nul 1-1 face à Leeds United a soulevé de nombreuses interrogations, après que Bruno Fernandes et Matheus Cunha ont affirmé qu'ils n'étaient pas autorisés à s'adresser à la presse, dans le sillage des déclarations fracassantes de Lisandro Martinez à l'encontre de la direction du club, après la défaite concédée face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Fernandes et Cunha avaient refusé de parler aux journalistes en zone mixte après la rencontre, malgré leur demande, déclarant qu'ils n'en avaient pas l'autorisation. Une attitude qui tranche avec les habitudes des joueurs de United après les matches.

La bombe Lisandro Martinez

Ce silence est intervenu après la sortie de Lisandro Martinez dans une interview télévisée au vitriol à la suite de la défaite 2-0 de United face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Il s'en était pris à la direction du club, et notamment au directeur sportif Jason Wilcox, en raison de ce qu'il considérait comme une mauvaise gestion du marché des transferts estival.

Le club a infligé une amende à Martinez pour ses propos, avant que celui-ci ne présente ses excuses à l'issue de discussions visant à apaiser les tensions. Il a ensuite disputé le match face à Leeds, où il a reçu le soutien des supporters de United, mais il a été contraint de sortir en première mi-temps en raison d'une blessure.

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Manchester United a-t-il officiellement interdit les prises de parole de ses joueurs ?

Selon le journal Mirror, le silence des joueurs pourrait indiquer qu'il leur a été demandé de ne pas s'exprimer, par crainte de voir se répéter des critiques aussi acerbes que celles de Martinez. Le média ajoute : « Toutefois, les informations disponibles suggèrent qu'aucun ordre direct n'a été donné par la cellule de communication du club pour interdire aux joueurs de s'adresser à la presse écrite après le match. »

Ce match nul a porté à cinq rencontres la série de United sans victoire en Premier League, le club n'ayant gagné qu'une seule fois, face au promu Ipswich en août, pour seulement deux succès en dix matches toutes compétitions confondues.

United n'avait plus enchaîné six matches sans victoire toutes compétitions confondues depuis la fin de la saison 2018-2019, et il faut remonter 40 ans en arrière pour le voir ne remporter qu'un seul match lors des sept premières journées de championnat en début de saison.

L'équipe de Michael Carrick affrontera Côme, dirigé par Cesc Fàbregas, mercredi, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avant de recevoir Bournemouth en Premier League, dimanche prochain.