La liste préliminaire du Cameroun pour la CAN 2019, sans Nicolas Nkoulou ni Joël Matip

Champion d'Afrique en Titre, le Cameroun a dévoilé une première liste de 34 noms en vue de la prochaine compétition en Égypte. Le duo néerlandais Clarence Seedorf-Patrick Kluivert n'a pas retenu notamment Joël Matip et Nicolas Nkoulou dans ce groupe préliminaire

Le dernier match du défenseur central de en sélection remonte à septembre 2016. Pour Nkoulou, désormais au après ses expériences à l'OM et à l'OL, il n'a plus répondu aux invitations depuis la finale victorieuse contre l'Égypte il y a deux ans.

