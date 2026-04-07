La liste officielle... Quatre joueurs de l'Atlético de Madrid forfait pour le match contre Barcelone

L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre Barcelone, prévu mercredi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Barcelone s'était imposé face à l'Atlético de Madrid lors de la 30e journée de la Liga au stade Metropolitano sur le score de 2-1, lors d'un match riche en rebondissements et très disputé, ce qui rend la rivalité encore plus intense avant la rencontre européenne très attendue de ce mercredi.

Quatre joueurs sont absents de la liste de l'Atlético de Madrid, ce qui complique la tâche des Rojiblancos pour ce match qui se déroulera au Camp Nou.

Le gardien slovène Jan Oblak, qui s'entraînait bien, restera à Madrid, tout comme Johnny Cardoso, Giménez et Pablo Barrios, qui ne se rendront pas à Barcelone car ils sont tous blessés ou souffrent de contusions.

Juan Musso, titulaire dans les cages de l'Atlético de Madrid, débutera le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Le gardien argentin, qui a réalisé des performances remarquables depuis la blessure du gardien slovène, reprendra sa place dans les cages. Ses performances ont été exceptionnelles depuis le dernier match disputé par Oblak le 7 mars en championnat contre la Real Sociedad.

Oblak a manqué les matchs de championnat contre Getafe, le Real Madrid et Barcelone, ainsi que le match de Ligue des champions contre Tottenham... Une absence d'un mois entier sur les terrains.

Oblak a réalisé de bonnes performances lors des derniers entraînements ; on se demandait même si Simeone allait conserver Musso ou choisir son gardien préféré pour le match de demain.

Finalement, le gardien slovène n'étant pas prêt pour les matchs, Musso sera à nouveau titulaire.

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