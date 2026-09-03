Le Real Madrid a transmis à l'Union européenne de football la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions, et le nom de Ferland Mendy n'y figurait pas.

Le journal Marca a indiqué que le latéral gauche français était absent de la liste des Merengues afin de laisser une place à la nouvelle recrue, Sergio Martínez.

L'inscription du joueur, tout juste arrivé de Racing, pourrait représenter une solution pour le Real Madrid avant sa première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, prévue mardi prochain face à l'Inter Milan, qu'il recevra.

Lors de ce match, José Mourinho ne pourra pas compter sur le trio Arda Güler, Camavinga et Bernardo Silva, en raison de suspensions, et la situation d'urgence s'aggrave à cause des doutes entourant l'état physique de Tchouaméni, qui n'a figuré sur aucune liste de toute la saison et qui n'a pas non plus participé aux matches de préparation, en raison d'une blessure musculaire mystérieuse. Des doutes planent également sur la disponibilité de Thiago Pitarch.

Ainsi, Sergio Martínez pourrait disputer son premier match en Ligue des champions, seulement 5 jours après avoir été inscrit sur sa première liste en tant que joueur du Real Madrid. Bien que le Real Madrid ait initialement recruté Sergio Martínez en provenance du Racing pour renforcer les rangs de la Castilla, il s'est entraîné cette semaine sous la direction de José Mourinho et a laissé une bonne impression sur l'entraîneur madrilène ainsi que sur les joueurs de l'équipe première.

Quant à Mendy, il est réapparu sur la pelouse du stade de Valdebebas il y a environ deux semaines, mais au sein du Real Madrid, et compte tenu de son long historique de blessures, le club se montre prudent lorsqu'il s'agit d'évoquer la date de son retour à la compétition. Les prévisions laissaient entrevoir un possible retour en septembre ou en octobre, selon les échéances les plus optimistes, après qu'il a subi une opération chirurgicale à la suite d'une rupture du tendon du muscle droit fémoral de sa jambe droite.

L'arrivée de Marc Cucurella, conjuguée au départ de Fran García, permet au Real Madrid de disposer de deux remplaçants au poste de latéral gauche aux côtés de Carreras, d'autant que les doutes sur la capacité physique de Mendy à revenir après son opération chirurgicale demeurent.

Sur la liste que le Real Madrid a transmise à l'Union européenne, outre l'absence de Mendy, on trouve jusqu'à 8 joueurs de la liste B : Fortea, Juan Martínez et Mario Rivas en défense, Thiago, Cestero, Lacosta et Valero au milieu de terrain, et Yáñez à l'attaque.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora