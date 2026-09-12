Le Barça a dévoilé sa liste pour affronter Levante, son hôte, ce dimanche au stade Ciutat de València, lors de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Cette rencontre intervient après un début parfait du club catalan, qui a signé quatre victoires consécutives en Liga pour prendre la tête du classement avec 12 points, tandis que Levante occupe la 13e place avec 5 points.

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La liste dévoilée par l'entraîneur allemand Hansi Flick comprend 24 joueurs, parmi lesquels l'Égyptien Hamza Abdelkarim, dont le Barça a récemment prolongé le contrat jusqu'en 2030, et marque le retour d'Eric García, après son absence lors du match contre Feyenoord en Ligue des champions en raison d'une suspension.

García disputera la rencontre, s'il y prend part, avec un masque de protection pour son nez, après la blessure subie contre Valence en Liga. En revanche, la star néerlandaise Frenkie de Jong et le Suédois Roony Bardghji restent absents du Blaugrana pour cause de blessure.

Voici la liste complète :

Gardiens : Joan García, Szczęsny, Ter Stegen.

Défenseurs : João Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Milieux : Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Attaquants : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

Le Barça avait signé une victoire écrasante lors de son dernier match, face au Feyenoord néerlandais (5-1), lors de la journée d'ouverture de la Ligue des champions.

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