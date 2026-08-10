La Ligue tranche : voici pourquoi nous avons autorisé Al-Nassr à réaliser des transferts estivaux

La Ligue saoudienne professionnelle Roshan a tranché la polémique soulevée autour de la capacité du club d'Al-Nassr à conclure de nouvelles recrues durant la période du mercato estival, malgré les informations qui circulent au sujet d'engagements financiers pesant sur le club.

Omar Batterjee, porte-parole officiel de la Ligue professionnelle, a expliqué lors d'une conférence de presse ce lundi que l'existence d'engagements financiers ne signifie pas automatiquement que le club se voit interdire d'enregistrer de nouveaux joueurs, dès lors qu'il présente les documents attestant de sa capacité à honorer ces engagements.

Batterjee a affirmé qu'Al-Nassr, comme les autres clubs, est tenu de présenter un échéancier clair des engagements financiers dont il est redevable, tout en prouvant l'absence de tout déficit financier susceptible d'affecter sa capacité à exécuter ses nouveaux contrats.

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Le porte-parole officiel a indiqué que l'autorisation de conclure des transferts est également liée à la présentation de garanties financières assurant le respect des engagements découlant des nouveaux contrats, ce qui permet au club de mener à bien ses opérations sur le marché des transferts.









Ainsi, la Ligue a précisé que le fait d'évoquer l'existence de dettes ou d'engagements financiers n'entre pas nécessairement en contradiction avec la capacité d'Al-Nassr à recruter des joueurs, dès lors que le club satisfait aux exigences financières et aux garanties imposées par les instances compétentes.

Ces précisions interviennent alors qu'Al-Nassr multiplie les démarches pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison, après avoir bouclé un certain nombre de dossiers de recrutement, au milieu d'interrogations persistantes des supporters sur la situation financière du club et sa capacité à poursuivre ses dépenses sur le marché des transferts.