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Omar Batarji, porte-parole officiel de la Ligue saudienne professionnelle, a dévoilé la position de l'instance sur le délicat dossier de la prolongation de contrat du Portugais João Félix, star d'Al-Nassr. Le club de la capitale souhaite conserver le joueur au cours des prochaines années, mais des contraintes financières pourraient compromettre la conclusion d'un accord.

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Al-Nassr fait de la prolongation de João Félix l'une de ses priorités, le joueur étant devenu l'un des éléments majeurs de l'effectif. Mais le fait que le club soit placé sous surveillance financière active soulève des questions sur sa capacité à assumer les engagements financiers nécessaires pour boucler cette prolongation.

Invité de l'émission « Al-Mansa » sur la chaîne « Thmanyah », Turki Al-Ajmah s'est demandé si la Ligue professionnelle pouvait intervenir pour aider Al-Nassr à surmonter les obstacles qui freinent la prolongation du joueur, d'autant que conserver une star de la stature de João Félix ne représente pas seulement un atout sportif pour l'équipe, mais apporte aussi une valeur marketing à la Roshn Saudi League.

La Ligue propose son aide, sans intervention financière

Omar Batarji a répondu que la Ligue apporte toutes sortes de soutien aux clubs et qu'elle est disposée à s'asseoir avec Al-Nassr pour discuter de sa situation financière et mettre en place des plans de redressement afin de lui éviter d'en arriver à une situation de défaillance. Il a toutefois précisé que ce soutien ne signifie pas que la Ligue interviendra dans les engagements financiers actuels ou futurs du club, ni qu'elle prendra des décisions à sa place à ce sujet.

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Le porte-parole officiel a insisté sur le fait que le contrôle financier n'est pas un organisme qui apporte une aide matérielle aux clubs. Il a expliqué qu'Al-Nassr pouvait réexaminer ses allocations au titre du programme de recrutement de joueurs, évaluer les montants dont il dispose et dans quelle mesure son budget a été épuisé, mais aussi étudier les options et les mécanismes dont il pourrait tirer parti pour redresser sa situation.

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Pas d'exception pour Al-Nassr à cause de João Félix

Interrogé sur la possibilité de trouver des solutions exceptionnelles pour permettre à Al-Nassr de conserver la star portugaise, Omar Batarji a affirmé que les critères du contrôle financier s'appliquent à tous les clubs sans distinction et que les allocations du programme de recrutement de joueurs obéissent aux mêmes règles, dans le respect des budgets fixés pour chaque club.

Il a ajouté que tout dépassement financier est traité selon des règles uniformes, afin de garantir l'équité entre les clubs. Autrement dit, la valeur sportive ou marketing du joueur ne vaut pas à Al-Nassr un traitement différent dans le dossier de sa prolongation.

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João Félix avait rejoint Al-Nassr à l'été 2025 en provenance de Chelsea, avec un contrat de deux ans. Selon les données du site Transfermarkt, il a disputé 63 matchs sous le maillot du club, toutes compétitions confondues, pour 34 buts et 30 passes décisives, soit 64 contributions décisives au total. Des chiffres qui expliquent pourquoi le club tient à le conserver, malgré les complications financières qui entourent son avenir.