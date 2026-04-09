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La Ligue des clubs a infligé une lourde sanction à El-Shenawy

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
M. El Shenawy
Égypte

La Fédération égyptienne des clubs professionnels a sanctionné le gardien de l’Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy, pour son implication dans l’agression de l’arbitre Mahmoud Wafa, qui dirigeait la rencontre face à Ceramica Cleopatra.

Les Rouge et Blanc ont partagé les points (1-1) avec Ceramica Cleopatra lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Le gardien, qui n’était pas aligné lors de la rencontre, a contesté vivement l’arbitre à l’issue du match, estimant que son équipe aurait dû bénéficier d’un penalty.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance a infligé au gardien une suspension de quatre matchs et une amende de 2 500 livres pour son expulsion suite à deux avertissements lors de la rencontre.

En outre, il écope de 50 000 livres d’amende pour avoir agressé l’arbitre Mahmoud Wafa.

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Walid Salah El-Din, directeur sportif du club Al-Ahly, écope pour sa part d’un match de suspension et de 5 000 livres d’amende.

Enfin, le club a écopé de 20 000 livres d’amende pour le non-respect par son staff technique et administratif de la règle interdisant l’usage de la technologie vidéo lors de l’analyse des situations.

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