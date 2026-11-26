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Vincent Kompany refuse de céder à la panique après la première défaite de la saison du Bayern Munich, mercredi soir face à Lille. L’entraîneur belge reste combatif malgré l’avance perdue par son équipe en France, qui place sa campagne européenne dans une situation délicate.

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Une première période maîtrisée, puis un renversement en France

Le champion de Bundesliga semblait bien parti pour s’imposer lors de la cinquième journée lorsque Dayot Upamecano lui a donné l’avantage avant la pause. Mais le club de Ligue 1 a renversé la rencontre en seconde période : un but d’Ayase Ueda et un but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic ont offert une courte victoire aux locaux.

Kompany et Laimer regrettent la baisse de régime après la pause

Au micro de DAZN après le coup de sifflet final, Kompany a reconnu la nette baisse de régime du Bayern en seconde période, sans vouloir dramatiser.

« Je ne veux rien embellir, mais la Ligue des champions ne se décide pas ici aujourd’hui, a déclaré l’entraîneur du Bayern. La première période était exactement celle que nous avions imaginée : dans l’ensemble, elle était très bonne. En seconde période, nous n’avons simplement plus réussi à trouver notre rythme. Cela fait partie du football, il faut toujours jouer son jeu jusqu’à la dernière minute. »

Konrad Laimer a partagé la frustration de son entraîneur face à la baisse d’intensité de l’équipe et prévenu qu’en Europe, les adversaires sanctionnent toute baisse de niveau.

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« Nous étions agressifs et avions une bonne énergie, que nous avons un peu perdue en seconde période, a ajouté le défenseur. Si vous n’atteignez pas votre meilleur niveau en Ligue des champions, vous repartez les mains vides. Maintenant, il faut vite récupérer, car nous rejouons samedi. »

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Le top 8 reste à portée malgré ce revers

Cette défaite laisse le Bayern à la 15e place de la phase de ligue, à seulement deux points du top 8. Battu 6-5 sur l’ensemble des deux matches par le PSG, futur vainqueur, en demi-finales la saison dernière, le géant allemand a encore la possibilité de se reprendre.

Kompany a défendu les efforts de son groupe et appelé à rester unis après cette première défaite de la saison.

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« Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à notre énergie, a poursuivi le Belge. Nous devons maintenant nous battre pour provoquer notre chance, rester soudés, lutter et prendre un peu de plaisir dans ce combat. »

Un rendez-vous immédiat à Hambourg en Bundesliga

Le Bayern se tourne déjà vers la Bundesliga : samedi, il se déplacera à Hambourg en sachant qu’une victoire le ramènerait en tête du classement. L’actuel leader, le Borussia Dortmund, compte deux points d’avance et recevra le Bayer Leverkusen dimanche.

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Au-delà de ce rendez-vous, la campagne européenne du Bayern dépendra de ses trois derniers matches de phase de ligue : la réception du Slavia Prague et du Real Betis, puis un déplacement à Manchester United.