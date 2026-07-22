Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a réagi à la polémique en cours concernant l'augmentation du nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique à partir de la nouvelle saison.

Le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Rida, avait déposé ces derniers jours une demande auprès de la Confédération africaine visant à augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique, et à réserver 3 places aux clubs égyptiens au lieu de deux.

L'Égypte sera représentée en Ligue des champions d'Afrique lors de la nouvelle saison par Zamalek (champion du championnat) et Pyramids (deuxième du classement).

Interrogé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi sur la possibilité d'augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique, Motsepe a répondu : « Lorsque nous recevons une demande, nous l'étudions avec les instances supérieures et spécialisées au sein de la CAF. »

Il a ajouté : « Cette décision a été examinée, mais ce type de décisions doit obtenir l'approbation des instances supérieures, qui étudient ce dossier. »