La Ligue 1 reprend ses droits dans tout juste un mois : transferts, matches amicaux, nouveaux maillots, calendrier... tout ce qu'il faut savoir

10 juillet - 10 août : plus qu'un mois à patienter avant le lever de rideau de la Ligue 1 2019-2020. Avec Goal, préparez au mieux la nouvelle saison.

Vous avez fait le plus dur : déjà six semaines que la a refermé les portes de la saison 2018-2019, il ne vous en reste plus que quatre à attendre avant le retour de votre feuilleton préféré.

Pour les plus chanceux d'entre vous, c'est l'heure des vacances. Pour les autres, c'est encore le bureau. Mais que vous soyez à la plage ou à la machine à café, vous éprouvez déjà le manque de la saison de .

Bien sûr, la féminine et la Copa America vous ont aidé à tenir le coup, bien sûr la CAN occupe encore vos soirées. Néanmoins, l'impatience et l'excitation se font de plus en plus pressantes.

Pas de panique : Goal a tout pour vous aider à passer cette période de sevrage sans encombre et surtout à bien préparer la saison qui arrive.

Si la programmation définitive de la 1ère journée n'est pas encore connue, il est certain que la Ligue 1 reprend ses droits le week-end du 10 août 2019, avec des rencontres toujours disputées vendredi (20h45), samedi (17h et multiplex de 20h) et dimanche (15h, 17h et affiche de 21h). Et le championnat de nous offre un morceau de choix dès son entame : AS - Olympique Lyonnais.

Pour anticiper dès aujourd'hui les prochaines soirées où vous direz à votre copine "je peux pas, j'ai Ligue 1", Goal a dressé l'agenda des grands rendez-vous de la saison 2019-2020 .

En attendant le lever de rideau, l'heure est au choix des acteurs et des costumes, ainsi qu'aux premières répétitions.

Qui dit été, dit mercato, et l'été 2019 est synonyme de Neymar. Si le possible retour de la star brésilienne au occupe quotidiennement la scène des transferts, en coulisse le PSG et les 19 autres clubs de Ligue 1 s'emploient à boucler leur casting avant le 2 septembre, date de clôture du marché.

Pour que vous ne ratiez aucun transfert cet été, Goal vous propose :

Les 20 clubs de Ligue 1 ont progressivement repris le chemin des terrains d'entraînement et de l'indispensable préparation foncière de juillet ; une période que les footballeurs détestent mais qui leur permettra d'évoluer à leur meilleur niveau au cours des 10 mois suivants.

Les footings et autres exercices physiques sont entrecoupés des matches amicaux de saison, au cours desquels les joueurs de Ligue 1 reprennent petit à petit le contact avec leurs partenaires et le ballon.

Là encore, le mois de juillet nous propose de beaux hors-d'oeuvres, en attendant le plat principal : le Eindhoven et pour Nice, le pour le , les et pour l'OM, un PSG - , ou encore et au menu de l'OL. Des Gunners qui rendront visite aux Angevins le 31 juillet, pour célébrer comme il se doit le centenaire du SCO.

Une semaine avant le coup d'envoi de la Ligue 1, place au traditionnel , organisé cette année à Shenzhen : le public chinois pourra se régaler devant - Rennes. Goal sera d'ailleurs présent sur place pour vous faire vivre le remake de la dernière finale de , mais cette fois sans Ben Arfa et peut-être sans Neymar non plus.

Une nouveauté au programme de cette pré-saison : les EA Ligue 1 Games, qui réunissent Marseille, , Saint-Etienne et à Washington, pour un mini-tournoi de promotion de notre championnat aux États-Unis, sponsorisé par l'éditeur américain de jeux électroniques, partenaire de la LFP.

Petit rappel, justement, au sujet des sponsors du championnat de France : en juin 2020 la Ligue 1 Conforama aura vécu et s'ouvrira alors le règne de la Ligue 1 Uber Eats.

Le service de livraison de repas à domicile s'affiche d'ailleurs désormais sur les tuniques de l' , qui n'est pas le seul à arborer un nouveau sponsor ou un nouvel équipementier.

Calendrier de la saison 2019-2020, transferts, matches amicaux, nouveaux maillots... votre programme de révision de l'été est chargé, mais toutes les réponses se trouvent sur Goal. Bonne lecture !