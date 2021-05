La Ligue 1 meilleure que la Liga pour Navas ?

Keylor Navas livre une comparaison intéressante entre la Ligue 1 et la Liga.

Keylor Navas s'est bien acclimaté à la Ligue 1 et c'est d'ailleurs un euphémisme que de le dire.

la L1 et la Liga, deux championnats très différents pour Navas

Le constat est assez limpide, au vu des arrêts parfois miraculeux et des performances toujours régulières livrées avec le PSG, notamment cette saison, qui est la deuxième de l'ancien portier merengue en France.

Excellent en championnat comme en Ligue des champions face aux meilleures équipes du monde cette saison, l'expérimenté Keylor Navas se sent d'ailleurs très bien à Paris et se voit y poursuivre sa carrière encore très longtemps.

«Je suis très heureux et béni avec Dieu, car j’aime ce que je fais. Pour moi, c’est un privilège de jouer pour le PSG et ce fut une expérience merveilleuse, grâce à l’affection que j’ai reçue de tout le monde. Les dirigeants et les entraîneurs ont loué mon travail et cela en tant que footballeur, c’est quelque chose qui vous motive », a indiqué le portier parisien au média colombien RCN.

Pour Navas, la Ligue 1 est très différente de la Liga et comporte plusieurs avantages par rapport au championnat d'Espagne et à ses stars.

«Je pense que la Ligue 1 est plus physique que la ligue espagnole. Les équipes ici ne se concentrent pas autant sur la possession du ballon qu’en Liga et les matchs sont plus intenses. Le football qu’ils pratiquent ici est plus rapide et maintenant je le comprends mieux et je suis heureux d’être ici », a-t-il ainsi comparé.

Pour rappel, Keylor Navas a subi des blessures au cours de la saison, ne faisant que 29 matches de championnat, concédant 18 buts et gardant un clean sheet 16 fois. Il est arrivé au PSG en 2019 après avoir passé neuf ans en Liga avec Albacete (2010-2011), Levante (2011-2014) et le Real Madrid (2014-2019).