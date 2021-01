La Ligue 1 déséquilibrée ? Mauricio Pochettino esquive la polémique

Invité à réagir ce mardi aux déclarations d'André Villas-Boas sur le niveau de la Ligue 1, Mauricio Pochettino a botté en touche.

Mauricio Pochettino sait décidément s'y prendre pour éviter les pièges que pourraient lui tendre les journalistes. Ce mardi, l'entraîneur parisien était en conférence de presse. Il a été invité à réagir aux déclarations d'André-Villas Boas sur le niveau de la .

Avant le qui va opposer le PSG à l'OM mercredi (21 h), "AVB" a évoqué la supériorité du PSG version en . Il a aussi qualifié la L1 de "championnat le plus déséquilibré au monde". Un terrain glissant que n'a pas souhaité emprunter son homologue parisien.

"J'ai beaucoup de respect pour tous mes confrères dont André, que j'apprécie, et avec qui j'ai un point commun : celui d'avoir entraîné un grand club comme . J'ai une bonne relation avec lui, a expliqué Pochettino. Il a plus de connaissances de ce championnat que moi, il était là avant, je respecte ce qu'il dit, je ne veux pas entrer dans des polémiques. Notre principal objectif, c'est de se concentrer sur le match de demain pour le gagner."

C'est donc assez subtilement que Mauricio Pochettino a esquivé la polémique. L'ancien coach des Spurs se montre d'ailleurs plutôt prudent depuis sa prise de fonction lorsqu'il se présente en conférence de presse. Cela a encore été le cas ce mardi. Il a tout de même profité de l'occasion pour rappeler aux supporters qu'il sait toute l'importance du rendez-vous de mercredi contre l'OM pour le gain du Trophée des Champions.

"C'est un match spécial, avec une motivation particulière. L'adversaire est l' . On sait ce que cela signifie. Pour nous, c'est une fierté de représenter Paris pour un match comme celui-là. Plus qu'un trophée demain, on est conscient que battre Marseille est très important et on fera tout pour remporter ce match", a précisé Pochettino. En cas de succès, il remporterait aussi son premier titre depuis ses débuts comme entraîneur.