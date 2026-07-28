La Liga se rebelle contre la FIFA et se range du côté de l'UEFA : la « loi Vinicius » officiellement rejetée !

La commission technique des arbitres en Espagne a décidé de ne pas appliquer ce qui est connu sous le nom de « loi Vinicius » lors de la nouvelle saison du championnat espagnol, qui débute le 15 août prochain, tout en demandant au conseil de la Fédération internationale de football de lui accorder le pouvoir de sanctionner les équipes dont les gardiens exagèrent les blessures, dans le cadre d'une campagne globale de lutte contre le gaspillage de temps.

Selon le journal espagnol « As », la commission technique des arbitres a pris cette décision lors du stage de formation des arbitres qui se tient actuellement à Las Caldas, dans la région des Asturies, où se réunissent les arbitres de première division et les responsables de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour préparer la nouvelle saison et discuter des nouvelles directives d'arbitrage.

La commission technique des arbitres était indécise au début du mois courant quant à l'application de la « loi Vinicius », qui prévoit l'expulsion par carton rouge direct de tout joueur couvrant sa bouche pendant une discussion afin de prévenir les insultes, mais elle a finalement décidé de suivre l'approche de l'Union des associations européennes de football et de ne pas l'utiliser.

Le principal problème réside dans le fait que les joueurs ne couvrent pas toujours leur bouche dans l'intention d'insulter, ce qui suscite des craintes concernant la réduction du nombre de joueurs d'une équipe pour cette raison, d'autant plus que les joueurs ont pris l'habitude de ce geste au point que discuter des schémas ou débattre du jeu est devenu chose courante sans recourir aux insultes.

Fran Soto, président de l'association espagnole des gardiens de but, a déclaré au journal : « Laisser une équipe à 10 joueurs sans preuve concluante qu'il l'a dit ou non... Nous devons voir si nous pouvons combattre ce type de comportement de cette manière, ou par d'autres moyens », affirmant que la décision finale a été de suivre les directives de l'Union des associations européennes de football et de ne pas appliquer la loi.

En revanche, l'association des gardiens de but a demandé au conseil de la Fédération internationale de football, l'instance responsable de l'élaboration des lois du jeu à l'échelle mondiale, de mettre en place une nouvelle mesure de lutte contre le gaspillage de temps causé par l'exagération des blessures par les gardiens, à l'image de ce qu'a fait la ligue de Premier League anglaise.

La mesure proposée prévoit d'accorder aux arbitres le pouvoir de sanctionner les équipes dont les gardiens exagèrent les blessures, en réduisant le nombre de joueurs de l'équipe d'un joueur pendant une minute, dans le but d'empêcher le retard de la reprise du match par une blessure feinte, ce qui va à l'encontre de l'augmentation du temps de jeu effectif et de la fluidité du jeu.

En outre, les arbitres espagnols appliqueront d'autres innovations vues lors de la dernière Coupe du monde remportée par l'Espagne avec sa deuxième étoile, pour lutter contre le gaspillage de temps. Ces innovations comprennent le contrôle des remises en jeu à l'aide d'un compte à rebours, la limitation de la durée des remplacements à 10 secondes, et l'assurance que les joueurs recevant des soins médicaux restent en dehors du terrain pendant une minute.

Ces mesures s'inscrivent dans la lignée de celles adoptées à travers toute l'Europe, l'Union des associations européennes de football, l'« UEFA », ayant rassemblé toutes ses fédérations membres pour tenter d'unifier les directives d'arbitrage. C'est de là que sont venues l'opposition à la « loi Vinicius » et la proposition de sanctionner les gardiens de but pour leurs comportements exagérés.

Concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), l'Union des associations européennes de football a affirmé que l'accent sera mis sur les erreurs claires et manifestes, déclarant : « L'assistance vidéo à l'arbitrage ne doit intervenir que dans les cas d'erreur claire et manifeste, c'est-à-dire lorsque la décision de l'arbitre est manifestement erronée ou lorsque l'arbitre passe à côté d'une faute évidente. L'assistance vidéo à l'arbitrage n'a pas pour but de réarbitrer le match, mais de fournir un soutien essentiel aux arbitres, qui doivent rester au cœur du processus de prise de décision. »