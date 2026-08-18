L'Association espagnole des arbitres de football (AESAF) a publié ce mardi un communiqué au ton virulent en réponse aux déclarations de José Bordalás, l'entraîneur de Getafe, qui avait critiqué l'arbitrage après la défaite de son équipe face à Alavés sur le score de 3-0 lors de la première journée du championnat d'Espagne.

Bordalás avait mis en doute la manière dont les arbitres traitaient son équipe après la rencontre disputée au stade de Mendizorroza, estimant que Getafe « n'est pas traité de la même façon » que les autres équipes, et ce après l'expulsion de son joueur Kiko Femenía durant le match.

L'entraîneur de Getafe a par ailleurs considéré que la décision de l'expulsion avait constitué le tournant du match, qualifiant le résultat final d'« injuste ».

Dans son communiqué, publié par le journal Marca, l'Association des arbitres a exprimé sa réprobation et sa condamnation du « ton et de l'exagération » des propos de Bordalás, estimant qu'ils représentaient une tentative de faire porter au corps arbitral la responsabilité de la défaite de son équipe.

L'Association a également critiqué les insultes adressées à l'arbitre Manuel Jesús Ortiz Oriana, qui dirigeait sa première rencontre en championnat d'Espagne.

Le match a été marqué par l'expulsion de Kiko Femenía à la 58e minute, l'arbitre ayant d'abord brandi un carton jaune pour son intervention sur Abde Ezzalzouli, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'intervienne, amenant l'arbitre à revenir vers l'écran et à décider de brandir le carton rouge.

L'Association a affirmé l'engagement des arbitres à appliquer les règles selon des critères objectifs et équitables, soulignant que leur mission consiste à traiter de la même manière les situations similaires sur le terrain, malgré la difficulté de l'arbitrage et la diversité de la nature des situations qui surviennent au cours des matchs.

En conclusion de son communiqué, l'Association a insisté sur l'importance du respect des arbitres, appelant l'ensemble des acteurs du monde du football à coopérer afin de bâtir une compétition saine et respectueuse, et de favoriser un climat de compréhension et de respect mutuel.

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