La Liga : retrouvez toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Suivre LaLiga, c’est un peu comme s’installer pour une longue soirée en Espagne. Vous vous installez confortablement… et soudain, un 1-0 s’affiche, dans une rencontre qui en dit plus long que cinq autres réunies. Pour suivre la première division espagnole sans encombre, une question essentielle : où voir LaLiga en Allemagne, et comment accéder au streaming ? SPOX vous donne toutes les réponses.

Toutes les informations sur la diffusion de LaLiga en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

La Liga à la télévision et en streaming : DAZN, la plateforme incontournable

En Allemagne, DAZN détient l’intégralité des droits de diffusion. La plateforme propose donc l’ensemble des rencontres en direct, de la première à la dernière journée de saison régulière. Sont concernés aussi bien les affiches de prestige impliquant le Real Madrid, le FC Barcelone ou l’Atlético que les duels moins exposés, souvent sous-évalués mais riches en surprises.

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Une rencontre à la fois plutôt qu’une succession de matchs : telle est généralement la formule d’une journée de LaLiga.

En dehors de la phase finale, les rencontres sont éparpillées sur plusieurs créneaux, ce qui fait des journées à plusieurs matchs simultanés une rareté. Loin d’être un inconvénient, ce format met en valeur le rythme singulier de chaque rencontre : parfois intense, parfois plus ouvert. Même quand il ne s’agit pas du Real, du Barça ou d’un derby, la diffusion d’une rencontre à la fois s’avère souvent plus immersive : le spectateur profite pleinement des petits moments qui font le sel du direct.

La Liga : toutes les infos diffusion, en un coup d’œil.