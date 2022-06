La Liga porte plainte contre le PSG et Manchester City pour violation du fair play financier

La Liga a officialisé ce mercredi sa plainte auprès de l'UEFA pour dénoncer les agissements du PSG et de Manchester City.

La Liga a déposé des plaintes contre le Paris Saint-Germain et Manchester City auprès de l'UEFA pour avoir "continuellement enfreint" les règles du fair-play financier.

Le PSG et City visés

La Liga a révélé qu'une première plainte avait été déposée contre l'équipe de Premier League en avril, mais qu'elle avait été suivie d'une autre concernant les géants français.

La Liga affirme que le "financement irrégulier" et les grosses dépenses des deux équipes violent les règles de l'UEFA et affectent tous les championnats et clubs européens.

La ligue a également cité un conflit d'intérêts concernant le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, étant donné son rôle de président de l'Association européenne des clubs (ECA) et son rôle de délégué de l'organisation au comité exécutif de l'UEFA.

La déclaration se lit comme suit : "La Liga a déposé cette semaine une plainte auprès de l'UEFA contre le PSG, qui rejoindra une autre contre Manchester City en avril, car elle comprend que ces clubs enfreignent continuellement le règlement actuel du fair-play financier.

"La Liga considère que ces pratiques altèrent l'écosystème et la durabilité du football, nuisent à tous les clubs et ligues européens, et ne servent qu'à gonfler artificiellement le marché, avec de l'argent qui n'est pas généré dans le football lui-même ".

"La Liga comprend que le financement irrégulier de ces clubs est effectué, soit par des injections directes d'argent, soit par des contrats de sponsoring et autres qui ne correspondent pas aux conditions du marché ou n'ont pas de sens économique.

"Les plaintes contre Manchester City devant l'UEFA ont été déposées en avril et cette dernière semaine celle correspondant au PSG a été présentée, bien qu'il ne soit pas exclu que dans les prochains jours des extensions de certaines de ces plaintes soient faites avec les apports de nouvelles données.

" De plus, la Liga a contracté des cabinets d'avocats en France et en Suisse, dont le cabinet français de l'avocat Juan Branco, dans le but d'entreprendre des actions administratives et judiciaires devant les instances françaises compétentes et devant l'Union européenne dans les plus brefs délais.

"En Suisse, la Liga étudie différentes options de représentation en raison de possibles conflits d'intérêts de Nasser Al-Khelaïfi dérivés de ses différents rôles au sein du PSG, de l'UEFA, de l'ECA et de BeIN Sports."

Haaland et Mbappé, éléments déclencheurs ?

L'appel de la ligue espagnole à l'UEFA intervient dans le sillage du transfert d'Erling Haaland à City et de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

On s'attendait depuis longtemps à ce que Mbappé rejoigne le Real Madrid et la mère de l'attaquant a déclaré qu'il avait un accord avec les champions européens.

Cependant, il s'est finalement engagé pour un contrat de trois ans avec le club français, à la grande colère de Madrid et de la Liga, qui ont juré de poursuivre une action en justice et de déposer des plaintes auprès de l'UEFA et de l'Union européenne.

Haaland, lui aussi, était lié à un transfert en Liga, puisque Madrid et Barcelone étaient tous deux à sa poursuite. Mais il a finalement accepté de rejoindre City.

L'UEFA a mis en place les règles du fair-play financier pour empêcher les clubs de dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent et de se mettre en difficulté.

L'article continue ci-dessous

City et le PSG ont tous deux fait l'objet d'enquêtes pour avoir prétendument violé ces règles.

Dans un premier temps, l'UEFA a interdit l'équipe anglaise des compétitions européennes en raison de "manquements graves", mais le club a fait appel de la sanction, qui a ensuite été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

En 2014, le PSG et City ont tous deux été sanctionnés par l'instance dirigeante du football européen sous la forme d'amendes et de restrictions des dépenses de transfert.