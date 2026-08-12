La Liga deviendra en août le premier championnat national de football professionnel au monde à appliquer la technologie de la « balle connectée » (Connected Ball) à grande échelle, en l'utilisant dans tous les matchs de la Liga EA Sports et en l'intégrant aux côtés des technologies de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et du hors-jeu semi-automatique (SAOT), ce qui renforce la position de la Liga en tant que leader mondial de l'innovation dans le football, de l'évolution technologique et de l'intégrité de la compétition.





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Cette initiative renforce également l'engagement de la Liga à continuer de développer l'expérience audiovisuelle, ainsi que la manière dont les supporters, les chaînes de diffusion exclusives et les plateformes numériques suivent le football.





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