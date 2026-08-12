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La Liga EA Sports devient le premier championnat de football à appliquer la technologie du « ballon connecté » (Connected Ball) dans l'ensemble de ses matchs

LaLiga

La technologie, développée en collaboration avec PUMA et KINEXON, sera appliquée en coordination étroite avec le Comité technique des arbitres (CTA), à compter de la première journée de la saison 2026/2027 et dans tous les matches de LaLiga EA Sports, renforçant ainsi les niveaux de précision, de transparence et de confiance dans l'ensemble de la compétition.

La Liga deviendra en août le premier championnat national de football professionnel au monde à appliquer la technologie de la « balle connectée » (Connected Ball) à grande échelle, en l'utilisant dans tous les matchs de la Liga EA Sports et en l'intégrant aux côtés des technologies de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et du hors-jeu semi-automatique (SAOT), ce qui renforce la position de la Liga en tant que leader mondial de l'innovation dans le football, de l'évolution technologique et de l'intégrité de la compétition.


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Cette initiative renforce également l'engagement de la Liga à continuer de développer l'expérience audiovisuelle, ainsi que la manière dont les supporters, les chaînes de diffusion exclusives et les plateformes numériques suivent le football.


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