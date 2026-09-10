La Ligue espagnole de football a mis au jour le véritable fossé qui menace désormais l'équité de la compétition. Tandis que les deux géants du football espagnol volent haut avec des budgets astronomiques, Séville, l'un des grands clubs andalous, se retrouve tout au fond du gouffre financier, contraint de s'appuyer sur son académie pour rester dans la course.

La Liga a dévoilé ce jeudi l'un de ses secrets les mieux gardés : le plafond salarial officiel de l'ensemble des 42 clubs de première et de deuxième division, dans un rapport qui a bouleversé tous les pronostics.

Le Real Madrid en tête, le Barça revient de loin

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid trône au sommet du classement des plus riches d'Espagne. Le club madrilène a réussi à relever son plafond de dépenses de plus de 70 millions d'euros, confirmant sa suprématie financière absolue.

Mais la grande surprise est venue de son rival, le Barça. Lors du même été où le club catalan célébrait son retour historique à la règle du 1:1 en matière de dépenses, c'est-à-dire la capacité de dépenser chaque euro qu'il encaisse, son plafond financier a bondi de plus de 200 millions d'euros d'un seul coup, un saut colossal qui reflète le succès de la direction dans la vente d'actifs et la réduction de la dette.

Avec ces chiffres, le fossé s'est creusé de façon effrayante entre les deux pôles et le reste des concurrents. Quant à l'Atlético Madrid, troisième, il a conservé sa position avec une hausse modeste n'excédant pas 35 millions d'euros, apparaissant très loin de la course entre les deux géants.

Chute libre pour Séville et surprise des promus

À l'exact opposé, Séville vit un véritable cauchemar financier. Pour la deuxième année de suite, le club andalou ferme le tableau des plafonds salariaux du championnat d'élite avec un montant n'excédant pas 20,161 millions d'euros, soit encore moins que la saison passée.

Un chiffre qui étrangle les plans du club et le contraint plus que jamais à s'appuyer sur les jeunes de son académie et à ne pas se tromper de cible sur chaque transfert. Il est rejoint au bas du classement par Malaga et le Deportivo Alavés.

De l'autre côté du tableau, les deux nouveaux venus ont attiré tous les regards. Le Deportivo La Corogne, de retour dans le championnat d'élite après huit ans d'absence, revient avec le dixième plafond salarial le plus bas, tandis que le Racing Santander a réussi à sortir des trois derniers, confirmant que le marché des transferts positif qu'il a mené n'était pas le fruit du hasard.

Qu'est-ce que le plafond salarial et pourquoi est-il important ?

Dans le cadre du système strict de contrôle économique qu'impose la Ligue afin d'éviter la faillite des clubs, les plafonds salariaux sont actualisés périodiquement. Ce chiffre ne correspond pas seulement aux salaires des joueurs : il s'agit du montant maximal qu'un club peut dépenser pour l'ensemble de son personnel, y compris les salaires des équipes féminines et des équipes de jeunes si celles-ci sont enregistrées dans le budget de l'équipe première.

Quiconque dépasse ce plafond se voit interdire l'enregistrement de ses nouvelles recrues. C'est l'arme dont la Liga s'est servie pendant des années pour imposer la stabilité financière, quitte à ce que le prix à payer soit l'élargissement du fossé entre les clubs aux fortes capacités financières et ceux qui en disposent moins.

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