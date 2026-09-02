La Liga clôture son projet de développement du football irakien après plus de trois ans de collaboration





La Ligue espagnole de football (LaLiga) a mis un terme à son projet de conseil et de développement du football mené avec la Fédération irakienne de football, lancé en 2023, à la suite de l'expiration du contrat initial et d'une période ultérieure de négociations, durant laquelle LaLiga a proposé un ensemble d'alternatives visant à établir un nouveau cadre pour la poursuite de la coopération.

Un projet soutenu au plus haut niveau

Javier Tebas, président de LaLiga, a déclaré : « L'Irak possède l'une des bases de supporters les plus passionnées et les plus engagées envers le football au monde, et cet enthousiasme a été une source d'inspiration constante pour notre équipe tout au long de ces trois années. Tout ce que nous avons bâti ensemble représente un héritage pour le football irakien. Je suis convaincu que les fondations que nous avons posées sont solides, et j'ai la certitude que ceux qui en ont désormais la responsabilité sauront les préserver et œuvrer à leur développement. »

L'accord avait été lancé en 2023 sous la direction d'Adnan Derjal, alors président de la Fédération irakienne de football, LaLiga ayant dès le départ affecté une équipe permanente pour travailler sur le terrain à Bagdad, soutenue par des centaines de spécialistes de son siège principal à Madrid et de ses bureaux internationaux.

Le projet a également bénéficié depuis son lancement d'une implication directe de Javier Tebas, président de LaLiga, qui en a personnellement supervisé l'évolution et s'est rendu en Irak à de nombreuses reprises.

Les principaux jalons : développement des affaires et compétitions professionnelles

• Une réorganisation complète des championnats de première et de deuxième division, avec la participation de 20 équipes et l'organisation de 380 matchs, ainsi que la mise en place de nouveaux systèmes de phases éliminatoires pour déterminer les montées, les maintiens et les relégations, ce qui a contribué à renforcer la compétitivité et le professionnalisme, avec une définition plus claire des rôles et des responsabilités au sein de la Fédération irakienne de football et des structures des compétitions.

• L'application d'un calendrier asymétrique conditionnel, aux côtés d'une stratégie progressive développée depuis 2023, dans le but d'harmoniser les dates de début et de fin de saison avec les grands championnats européens. Le travail accompli au cours de l'été 2026 a été déterminant pour garantir le lancement de la nouvelle saison sur des bases saines, en tenant compte des exigences de la Coupe d'Irak, de la nouvelle Supercoupe d'Irak, des obligations de l'équipe nationale et de la participation des clubs aux compétitions continentales.

• L'application de la première phase du système de contrôle financier des clubs, qui a inclus les règlements financiers et des programmes de formation en Irak et en Espagne, ainsi que la création d'une commission d'homologation et d'une commission d'appel.

• L'introduction de la technologie de l'arbitrage vidéo VAR pour la première fois dans l'histoire du football irakien.

• Une hausse de la valeur des droits audiovisuels d'un facteur de 6,5, avec l'enregistrement de plus de 20 millions de spectateurs numériques au cours de la saison 2025-2026, soit une moyenne de 112 000 vues par match.

• La conclusion d'un accord avec Adidas en tant que fournisseur officiel des ballons, ainsi que l'application du premier modèle professionnel d'activation et de mesure du sponsoring de l'histoire de la compétition.

• Une croissance de l'écosystème numérique de la compétition de 39,6 %, et de 81,7 % en incluant WhatsApp, pour atteindre 474 600 abonnés. Le total des abonnés des vingt clubs réunis a par ailleurs atteint 6,29 millions, tous les clubs enregistrant des taux de croissance positifs.

• L'organisation de 20 ateliers, la formation de plus de 500 spécialistes issus de 40 clubs, et la dispense de plus de 200 heures de formation, dont trois programmes d'immersion au siège de LaLiga dans la capitale espagnole, Madrid. Les programmes ont couvert tous les domaines du projet, y compris le développement des affaires et le développement sportif.

Les principaux jalons : développement sportif et football des catégories d'âge – « Projet du rêve »

• La création d'un écosystème de championnats des catégories d'âge en Irak, qui s'est étendu de 66 équipes lors de la saison 2023-2024 à 174 équipes, 1 608 matchs et 4 070 joueurs inscrits lors de la saison 2025-2026, soit des hausses dépassant 163 % pour le nombre d'équipes, 301 % pour le nombre de matchs et 142 % pour le nombre de joueurs.

• Pour la première fois, tous les joueurs ont été inscrits via une plateforme numérique, MyIFA, qui a inclus des règlements destinés à limiter la falsification des âges. Le système a par ailleurs homologué 856 entraîneurs, 994 arbitres et 226 observateurs de matchs.

• Le centre des talents de la Fédération irakienne de football à Bagdad a évalué 1 424 participants issus de 66 institutions, et a sélectionné 96 joueurs et 14 entraîneurs pour bénéficier d'un processus de suivi individuel fondé sur les données.

• LaLiga a élaboré un plan stratégique de développement de la Fédération irakienne de football sur trois ans, qui a été présenté à la Fédération internationale de football (FIFA) et a obtenu l'approbation de la FIFA. Cette homologation a contribué à permettre à la Fédération irakienne de football d'intégrer le programme de développement des talents de la FIFA (TDS), de passer de la catégorie « développement » à la catégorie « ambition » et de faire passer la valeur du financement qui lui est alloué de zéro à 250 000 dollars américains.

De la flexibilité dans les efforts pour poursuivre le partenariat

Le contrat initial a pris fin en avril 2026. Durant la période d'attente de l'achèvement du processus électoral de la Fédération irakienne de football, LaLiga a maintenu son équipe et son travail à Bagdad.

Après la prise de fonctions de la nouvelle direction, la Fédération irakienne de football a demandé à LaLiga de maintenir son équipe en Irak pour une durée de trois mois supplémentaires, en parallèle des négociations relatives à un nouvel accord. LaLiga a accepté cette demande et a poursuivi ses activités sur place.

Durant cette période, LaLiga a fait preuve d'une grande flexibilité et d'un engagement fort, et a proposé plusieurs options techniques et contractuelles. Elle a également accepté la décision de la Fédération irakienne de football de ne pas poursuivre le « Projet du rêve », et a intégré, à la demande de la Fédération, un nouveau volet de travail consacré à l'arbitrage.

La proposition, élaborée en collaboration avec le Comité technique des arbitres d'Espagne (CTA), prévoyait la désignation d'un expert principal chargé de travailler de manière permanente sur le terrain, ainsi qu'un soutien direct de figures internationales éminentes de l'arbitrage.

La proposition offrait par ailleurs aux représentants de l'arbitrage de la Fédération irakienne de football la possibilité d'assister aux séances de révision interne hebdomadaires du Comité technique des arbitres, une occasion sans précédent au niveau de l'arbitrage international.

Malgré le vaste éventail d'alternatives proposées, il n'a finalement pas été possible de parvenir à un nouvel accord.

LaLiga affirme qu'elle restera disposée à coopérer avec le football irakien à l'avenir, et adresse ses remerciements aux responsables irakiens, aux clubs, aux entraîneurs, aux arbitres et aux supporters pour leur coopération tout au long de ces trois dernières années.

Les systèmes mis en place, les cadres qui ont été formés et les connaissances qui ont été transmises constituent une base solide sur laquelle le football irakien pourra s'appuyer pour poursuivre son parcours de développement.

LaLiga poursuivra son engagement en faveur du développement du football au niveau international. L'institution participe actuellement à de nombreux projets de conseil couvrant une grande diversité de domaines, notamment le développement sportif, la professionnalisation des championnats et des clubs, la production audiovisuelle, les académies et le développement des catégories d'âge, en appliquant les mêmes normes d'excellence, de professionnalisme et d'engagement qui ont caractérisé son travail en Irak.