La Liga brise les tabous : une nouvelle décision place les arbitres du championnat espagnol face aux médias

Dans une démarche sans précédent qui redessine la relation entre le sifflet de l'arbitre et l'écran de télévision, l'instance arbitrale espagnole a décidé de briser le mur du silence historique et de sortir de la zone interdite pour se placer sous les projecteurs.

L'instance arbitrale espagnole a annoncé un tournant radical dans sa politique médiatique, prévoyant l'apparition des arbitres des matches du championnat espagnol, la Liga, sur les écrans de télévision pour livrer leurs déclarations et analyser leurs décisions directement après la fin des rencontres, à partir de la onzième journée qui débute cette semaine.

La radio espagnole « Cadena SER » a indiqué que la décision sera appliquée de manière progressive, les arbitres s'exprimant après deux matches par journée, soigneusement sélectionnés par la commission technique des arbitres.

Ce tournant historique est le fruit d'un accord tripartite sans précédent réunissant la Ligue de football professionnel espagnole, la Liga, la Fédération royale espagnole de football et le syndicat des arbitres espagnols (AESAF), dans le but principal de renforcer la transparence et de rapprocher l'image de l'arbitre du public.

En vertu du nouvel accord, l'affaire ne se limitera pas aux seuls arbitres de première division, mais l'initiative concernera également les arbitres de deuxième division, qui seront tenus d'accorder des entretiens médiatiques avant et après les matches sélectionnés, dans une démarche visant à améliorer la qualité du produit visuel et sonore du football espagnol.

Une prime en échange de la transparence

Cette ouverture médiatique n'était pas sans contrepartie : dans une démarche qui calque le modèle appliqué aux clubs en échange de leur apparition sur les plateformes de diffusion, la Ligue de la Liga a alloué un montant de 500 000 euros à titre de prime audiovisuelle globale pour les arbitres.

La Ligue a conditionné le versement de cette prime à la réalisation de deux objectifs parallèles : le premier, contribuer réellement à accroître la valeur commerciale et médiatique du contenu footballistique espagnol, et le second, préserver le prestige de l'arbitrage et renforcer son image auprès de l'opinion publique après des années de controverses et d'accusations.

Ce processus avait en réalité déjà commencé dès le début de la saison actuelle, lorsque les arbitres étaient apparus pour la première fois dans de brefs entretiens avant le coup d'envoi des matches sur les chaînes diffusant les rencontres, dont le plus marquant fut l'apparition de l'arbitre Juan Martínez Munuera avant le dernier Clásico, affirmant qu'en tant qu'arbitre il essaie toujours d'éviter les projecteurs, mais que cette nouvelle visibilité vient changer cette règle.

Cette démarche s'inscrit dans un ensemble de réformes globales lancées par le football espagnol pour mettre fin à la controverse arbitrale, et comprend la divulgation préalable des noms des arbitres de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), le lancement d'une émission hebdomadaire intitulée « Tiempo de Revisión » pour analyser les cas controversés, et même la reconnaissance publique des erreurs d'arbitrage lorsqu'elles sont avérées, dans une tentative sérieuse de rétablir la confiance entre les tribunes et la salle d'arbitrage.