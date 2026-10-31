Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

La Liga brise l'un de ses plus grands tabous : une première historique lors du match entre l'Atlético et Levante

Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
LaLiga
Espagne

Quelle est l'histoire ?

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le match entre Levante et l'Atlético de Madrid, disputé samedi au stade Ciutat de València, a été le théâtre d'une première historique dans le championnat espagnol, après que l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea est sorti pour expliquer les principales décisions arbitrales controversées de la rencontre, révélant les raisons de l'annulation de deux buts de l'équipe madrilène, de l'avertissement adressé à l'entraîneur des locaux Luis Castro, et de l'expulsion d'un responsable du matériel de Levante.

L'apparition de De Burgos, sur la chaîne Movistar, s'inscrit dans le cadre d'une initiative commune entre la Ligue espagnole, la Fédération espagnole de football et le syndicat des arbitres, qui permet aux arbitres, pour la première fois, d'expliquer leurs décisions sur les principales situations arbitrales controversées, au cours de deux des matches du jour.

L'arbitre a entamé son intervention en adressant un message de solidarité aux victimes de l'accident de Tolède et à leurs familles, avant d'expliquer les circonstances de l'annulation du premier but de l'Atlético de Madrid, soulignant que le corps arbitral avait d'abord laissé le jeu se poursuivre, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'intervienne et ne révèle une situation de hors-jeu.

De Burgos a déclaré : « Il y avait un hors-jeu que nous avons laissé se poursuivre sur le terrain, et depuis la salle de l'assistance vidéo, on nous a informés que le système indiquait un hors-jeu, et il nous suffisait simplement de corriger le jeu et de transformer le but en hors-jeu. »

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

CDT

CDT

Coupe du Roi

05 nov. 2026

LEV

LEV

Au sujet du second but annulé, l'arbitre a expliqué que la décision d'annulation avait été prise directement sur le terrain, avant que la technologie vidéo n'en confirme la justesse, ajoutant : « Sur la seconde action, nous avons pris la décision sur le terrain d'annuler le but, et le système confirme que nous avions raison. »

De Burgos a abordé les sanctions disciplinaires prononcées pendant le match, expliquant que Luis Castro avait reçu un carton jaune pour avoir dépassé les limites dans ses propos, tandis qu'un responsable du matériel de Levante avait été expulsé, après des plaintes répétées concernant son comportement.

L'arbitre a déclaré : « Nous avons reçu plusieurs plaintes, la dernière concernant un comportement inapproprié, et nous avons pris la décision de l'expulser conformément au règlement. »

L'arbitre a également révélé les détails de l'action au cours de laquelle Iván Romero, joueur de Levante, s'est plaint d'avoir reçu un coup de coude, affirmant que le contact s'était produit dans le dos du joueur, et que la technologie vidéo avait examiné l'action et l'avait considérée comme une phase de jeu normale, sans faute justifiant une intervention arbitrale.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google