La Liga brise l'un de ses plus grands tabous : une première historique lors du match entre l'Atlético et Levante

Le match entre Levante et l'Atlético de Madrid, disputé samedi au stade Ciutat de València, a été le théâtre d'une première historique dans le championnat espagnol, après que l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea est sorti pour expliquer les principales décisions arbitrales controversées de la rencontre, révélant les raisons de l'annulation de deux buts de l'équipe madrilène, de l'avertissement adressé à l'entraîneur des locaux Luis Castro, et de l'expulsion d'un responsable du matériel de Levante.

L'apparition de De Burgos, sur la chaîne Movistar, s'inscrit dans le cadre d'une initiative commune entre la Ligue espagnole, la Fédération espagnole de football et le syndicat des arbitres, qui permet aux arbitres, pour la première fois, d'expliquer leurs décisions sur les principales situations arbitrales controversées, au cours de deux des matches du jour.

L'arbitre a entamé son intervention en adressant un message de solidarité aux victimes de l'accident de Tolède et à leurs familles, avant d'expliquer les circonstances de l'annulation du premier but de l'Atlético de Madrid, soulignant que le corps arbitral avait d'abord laissé le jeu se poursuivre, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'intervienne et ne révèle une situation de hors-jeu.

De Burgos a déclaré : « Il y avait un hors-jeu que nous avons laissé se poursuivre sur le terrain, et depuis la salle de l'assistance vidéo, on nous a informés que le système indiquait un hors-jeu, et il nous suffisait simplement de corriger le jeu et de transformer le but en hors-jeu. »

Au sujet du second but annulé, l'arbitre a expliqué que la décision d'annulation avait été prise directement sur le terrain, avant que la technologie vidéo n'en confirme la justesse, ajoutant : « Sur la seconde action, nous avons pris la décision sur le terrain d'annuler le but, et le système confirme que nous avions raison. »

De Burgos a abordé les sanctions disciplinaires prononcées pendant le match, expliquant que Luis Castro avait reçu un carton jaune pour avoir dépassé les limites dans ses propos, tandis qu'un responsable du matériel de Levante avait été expulsé, après des plaintes répétées concernant son comportement.

L'arbitre a déclaré : « Nous avons reçu plusieurs plaintes, la dernière concernant un comportement inapproprié, et nous avons pris la décision de l'expulser conformément au règlement. »

L'arbitre a également révélé les détails de l'action au cours de laquelle Iván Romero, joueur de Levante, s'est plaint d'avoir reçu un coup de coude, affirmant que le contact s'était produit dans le dos du joueur, et que la technologie vidéo avait examiné l'action et l'avait considérée comme une phase de jeu normale, sans faute justifiant une intervention arbitrale.