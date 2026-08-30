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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem

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La Liga a publié le calendrier de trois journées : la ligue annonce officiellement la date du derby de Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
Espagne

 La Ligue espagnole de football (Liga) a dévoilé le calendrier des cinquième, sixième et septième journées du championnat.

Selon le compte officiel de la Ligue sur « X », la cinquième journée se déroulera du vendredi 11 septembre au lundi 14 septembre prochain.

Le Barça se rendra sur le terrain de Levante le dimanche 13 septembre, à 16h15 heure espagnole, soit 17h15 heure du Caire et de La Mecque.

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Une fois encore, le Real Madrid jouera avant le Barça, ce qui offrira à l'équipe de Mourinho l'occasion de mettre la pression sur le Barça pour la première place s'il l'emporte face au Rayo Vallecano au stade Bernabéu le samedi 12, à 22h00 heure de La Mecque et du Caire.

L'Atlético Madrid clôturera les rencontres du dimanche à 21h00 en affrontant la Real Sociedad au stade Anoeta, et il reste à voir si Julian sera disponible pour participer.  

Quant à la sixième journée, elle verra un match entre le Real Madrid et Elche, disputé le mardi 15 septembre, à 22h30 heure de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, au stade « Manuel Martínez Valero ».

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Le Barça et le Racing Santander joueront le lendemain à 22h30 heure de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, au stade « Spotify Camp Nou », et avant cela, le même jour, l'Atlético Madrid affrontera Osasuna.



Quant à la septième journée, elle verra la tenue du derby de Madrid, entre le Real Madrid et l'Atlético, le 20 septembre, à 17h15 heure de La Mecque et du Caire, au stade Metropolitano.

Le Barça se rendra sur le terrain de Séville le 19 septembre prochain, à 22h00 heure de La Mecque et du Caire.

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