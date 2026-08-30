La Liga a publié le calendrier de trois journées : la ligue annonce officiellement la date du derby de Madrid

La Ligue espagnole de football (Liga) a dévoilé le calendrier des cinquième, sixième et septième journées du championnat.

Selon le compte officiel de la Ligue sur « X », la cinquième journée se déroulera du vendredi 11 septembre au lundi 14 septembre prochain.

Le Barça se rendra sur le terrain de Levante le dimanche 13 septembre, à 16h15 heure espagnole, soit 17h15 heure du Caire et de La Mecque.

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Une fois encore, le Real Madrid jouera avant le Barça, ce qui offrira à l'équipe de Mourinho l'occasion de mettre la pression sur le Barça pour la première place s'il l'emporte face au Rayo Vallecano au stade Bernabéu le samedi 12, à 22h00 heure de La Mecque et du Caire.

L'Atlético Madrid clôturera les rencontres du dimanche à 21h00 en affrontant la Real Sociedad au stade Anoeta, et il reste à voir si Julian sera disponible pour participer.

Quant à la sixième journée, elle verra un match entre le Real Madrid et Elche, disputé le mardi 15 septembre, à 22h30 heure de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, au stade « Manuel Martínez Valero ».

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Le Barça et le Racing Santander joueront le lendemain à 22h30 heure de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, au stade « Spotify Camp Nou », et avant cela, le même jour, l'Atlético Madrid affrontera Osasuna.









Quant à la septième journée, elle verra la tenue du derby de Madrid, entre le Real Madrid et l'Atlético, le 20 septembre, à 17h15 heure de La Mecque et du Caire, au stade Metropolitano.

Le Barça se rendra sur le terrain de Séville le 19 septembre prochain, à 22h00 heure de La Mecque et du Caire.