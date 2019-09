La LFP lance le programme "1 but et au lit !", une belle initiative pour les enfants hospitalisés

La LFP a communiqué sur le lancement d'un programme avec les hôpitaux de France pour améliorer l'accueil des enfants malades.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a communiqué ce mercredi sur la signature d'une convention de partenariat avec la Fédération Hospitalière de pour le lancement du programme "1 but et au lit !", destiné à améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés.

"Le football professionnel mène depuis des années un travail de fond avec des structures associatives locales, des collectivités territoriales et des bénévoles. Dans le cadre de son plan stratégique 2017-2022, la LFP s’est lancée dans une démarche ambitieuse en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) afin de révéler ces nombreuses initiatives portées par les clubs professionnels sur leur territoire. Pour poursuivre cet objectif, la LFP, en partenariat avec la FHF, lance aujourd’hui un nouveau programme national intitulé '1 but et au lit !' ", a indiqué la LFP dans un communiqué officiel.

100€ versés pour financer les lits d'accompagnants à chaque but inscrit en L1 et L2

Le principe est très simple : "Pour chaque but marqué en Conforama et Domino’s , 100€ sont versés pour financer les lits d’accompagnants dans les unités pédiatriques des hôpitaux du réseau de la FHF, permettant ainsi aux parents de rester auprès de leur enfant pendant la durée de l’hospitalisation." L'instance précise ainsi que "depuis le début de la saison, 222 buts ont été marqués dans les deux championnats, soit déjà 22.200€ récoltés pour améliorer les conditions d’accueil des enfants hospitalisés et de leurs parents accompagnants".

"La plupart des clubs de Conforama et Domino’s travaille déjà avec les hôpitaux publics de leurs collectivités, et particulièrement avec les unités pédiatriques", explique la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour. "Nous avons souhaité nous inscrire en complémentarité des nombreuses actions déjà menées et leur donner davantage de visibilité avec ce nouveau programme '1 but et au lit !'. Le football professionnel marque ainsi son engagement en direction des enfants hospitalisés et leurs parents."

Frédéric Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France, souligne lui aussi l'importance du football pour les hôpitaux de France à travers cette initiative. "Les hôpitaux publics cherchent constamment à améliorer l’accueil des enfants malades et de leur famille, favoriser les échanges entre familles et professionnels de santé en mettant le bien-être de l’enfant hospitalisé au centre des actions. Ce partenariat avec la LFP est une formidable opportunité pour contribuer à cette amélioration de manière très concrète. Nous espérons que les buts seront nombreux !".