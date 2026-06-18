Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduit par

La légende vivante de la victoire prend la défense de Cristiano Ronaldo face aux critiques surgies lors de la Coupe du monde

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Al Nasr FC
C. Ronaldo
Saudi Pro League
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Arabie saoudite

Quelle a été la déclaration de la légende d’Al-Nasr ?

Fahd Al-Harifi, légende d’Al-Nassr et du football saoudien, a pris la défense de Cristiano Ronaldo après les vives critiques des supporters. Ces sifflets ont suivi le match nul inattendu du « Brésil de l’Europe » face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Le quintuple Ballon d’Or n’a pas réussi à atteindre le niveau attendu et n’a pas créé le danger escompté, ce qui lui a valu des critiques cinglantes de la part de la presse internationale.

Sur sa page X, Al-Harifi a ainsi commenté : « Le responsable du match nul du Portugal n’est pas Ronaldo, mais Martinez, en raison d’un schéma de jeu qui ne met pas en valeur ses atouts. »

À lire aussi : Une star algérienne ironise : « Si Messi avait été expulsé, l’arbitre aurait été banni de la planète ! »

Il a ajouté : « Martinez a joué très en retrait et n’a pas incité les joueurs à faire des passes en profondeur ou à envoyer des centres, ce qui a isolé la ligne d’attaque. »

Il a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi João Félix n’a pas été aligné ; il est capable de créer des occasions, de marquer et de faire le lien entre les lignes, et il formait un duo formidable avec Ronaldo à Al-Nassr. »

Il a conclu : « Il fallait faire entrer Félix pour épauler Ronaldo, car les deux évoluent ensemble à Al-Nassr et je suis convaincu qu’ils se comprennent à merveille. »


Publicité