La légende vivante de la victoire prend la défense de Cristiano Ronaldo face aux critiques surgies lors de la Coupe du monde

Fahd Al-Harifi, légende d’Al-Nassr et du football saoudien, a pris la défense de Cristiano Ronaldo après les vives critiques des supporters. Ces sifflets ont suivi le match nul inattendu du « Brésil de l’Europe » face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Le quintuple Ballon d’Or n’a pas réussi à atteindre le niveau attendu et n’a pas créé le danger escompté, ce qui lui a valu des critiques cinglantes de la part de la presse internationale.

Sur sa page X, Al-Harifi a ainsi commenté : « Le responsable du match nul du Portugal n’est pas Ronaldo, mais Martinez, en raison d’un schéma de jeu qui ne met pas en valeur ses atouts. »

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Il a ajouté : « Martinez a joué très en retrait et n’a pas incité les joueurs à faire des passes en profondeur ou à envoyer des centres, ce qui a isolé la ligne d’attaque. »

Il a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi João Félix n’a pas été aligné ; il est capable de créer des occasions, de marquer et de faire le lien entre les lignes, et il formait un duo formidable avec Ronaldo à Al-Nassr. »

Il a conclu : « Il fallait faire entrer Félix pour épauler Ronaldo, car les deux évoluent ensemble à Al-Nassr et je suis convaincu qu’ils se comprennent à merveille. »



