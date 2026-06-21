La légende saoudienne : Donis a semé la panique parmi les joueurs espagnols

Hussein Abdelghani, légende de la sélection saoudienne, impute au sélectionneur grec Georgios Donis la responsabilité de la lourde défaite contre l’Espagne. Selon lui, la manière dont le match a été géré a envoyé des signaux négatifs aux joueurs et contribué à leur prestation terne.

Invité de l’émission « Nadina », il a confié : « J’ai été surpris par le début de match de l’équipe nationale. Entamer la rencontre avec trois ou cinq défenseurs envoie un signal fort aux joueurs : l’objectif est de fermer les espaces et de limiter la casse. »

Il a ajouté : « À mon avis, les séances d’entraînement entre les matches contre l’Uruguay et l’Espagne étaient trop centrées sur l’aspect défensif et la gestion du score, et cela s’est clairement vu sur le terrain. Je n’ai pas vu la moindre combinaison offensive, la moindre idée pour sortir le ballon ou pour menacer l’adversaire. »

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Il souligne que le vrai problème a été la perte de la bataille du milieu de terrain : « Tout le monde sait que la force de l’Espagne réside dans son milieu. Pourtant, on leur a laissé la supériorité numérique dans la zone la plus importante du terrain. Depuis des années, la Roja s’appuie sur la domination, la possession et les déplacements entre les lignes, et on leur a considérablement facilité la tâche. »

« En analysant les buts et les occasions espagnoles, on voit qu’ils ont souvent évolué en supériorité numérique, tandis que nos joueurs courraient après le ballon sans véritable structure. Je ne suis donc pas surpris par le résultat », a-t-il conclu.

Abdelghani a rappelé que Donis portait l’entière responsabilité tactique : « Je savais que l’Espagne était favorite, mais la sélection saoudienne avait encore une chance dans le tournoi, surtout après le match nul contre l’Uruguay ; je n’ai donc pas compris la raison de toute cette prudence et de cette crainte dès le début. »

« Si cela avait été le dernier match de la phase de groupes ou une rencontre décisive, on aurait peut-être pu comprendre cette approche, mais il aurait été préférable de chercher d’autres solutions, surtout dans l’entrejeu, plutôt que d’aligner simplement plus de défenseurs », conclut-il.

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La légende des « Verts » a souligné que le problème ne tenait pas tant aux noms qu’à l’organisation, expliquant : « Certains pensent que jouer avec cinq défenseurs signifie mieux défendre, mais la véritable défense commence par l’organisation, le mouvement collectif et la fermeture des espaces, et non pas simplement par l’augmentation du nombre de joueurs en défense. »

« J’ai été surpris par la tension qui émanait des joueurs. Il y avait une grande confusion : dès qu’un joueur recevait le ballon, il ne savait pas quoi en faire. En enchaînant les erreurs, il perdait confiance et offrait à l’adversaire un avantage psychologique et technique. »

Pour conclure, Abdelghani estime que cette peur est partie du staff technique pour gagner les joueurs : « Il m’a semblé évident que l’entraîneur était excessivement inquiet à propos de ce match, que ce soit au niveau de la préparation, du nombre de réunions ou des consignes. Ces éléments se répercutent directement sur les joueurs, car ceux-ci perçoivent la personnalité de leur entraîneur avant le match. Je pense que ce qui s’est passé doit servir de leçon importante à tout le monde avant la prochaine rencontre. »