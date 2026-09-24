Une carrière riche en trophées sous les projecteurs

Krychowiak a un temps été l’un des milieux de terrain les plus redoutés du football européen, occupant avec fiabilité le cœur du jeu de certains des clubs les plus prestigieux du continent. Son parcours dans le football professionnel l’a vu atteindre les sommets de la Liga et de la Ligue 1, en devenant notamment un pilier fondamental du légendaire Séville d’Unai Emery. Durant son passage en Andalousie, le puissant Polonais a joué un rôle déterminant dans la conquête de deux titres consécutifs en Ligue Europa, un exploit qui a consolidé sa réputation de joueur des grands rendez-vous. Son succès en Espagne lui a ensuite valu un transfert très médiatisé au Paris Saint-Germain, avant un passage en Premier League à West Bromwich Albion puis des expériences en Russie et au Moyen-Orient.

Au-delà de ses succès en club, Krychowiak a été un véritable pilier de l’équipe nationale polonaise, atteignant la barre des 100 sélections avant de mettre un terme à sa carrière internationale en octobre de l’année dernière. Sa carrière internationale a été marquée par la longévité et la résilience, lui qui a représenté son pays lors de trois tournois majeurs, dont les Championnats d’Europe de 2016 et 2020, ainsi que la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Du Parc des Princes au Pakistan

L’ampleur de la mission de voyage de Krychowiak n’a rien de moins qu’extraordinaire. Là où la plupart des athlètes retraités pourraient opter pour les stations balnéaires de luxe de Dubaï ou des Maldives, le Polonais documente sur ses plateformes de réseaux sociaux un itinéraire bien plus aventureux. Il a récemment partagé des aperçus de ses voyages dans des régions qui voient rarement d’anciennes stars de la Ligue des champions, notamment le Pakistan, la Syrie et la Jordanie.

Selon son propre décompte, l’ancien milieu a déjà « coché » un incroyable total de 140 pays sur sa carte du monde. Alors que le nombre total d’États souverains généralement reconnus est de 196, le joueur de 36 ans a encore 56 nations à visiter pour mener à bien la mission de vie qu’il s’est fixée. Les images qu’il partage sont bien loin de la perfection mise en scène d’un influenceur classique ; elles capturent au contraire la réalité brute de ses voyages. Qu’il soit assis sur une simple chaise en plastique au milieu du désert syrien ou entassé dans un rickshaw aux couleurs vives dans les rues animées du Pakistan, Krychowiak semble savourer l’anonymat et le défi qui accompagnent l’exploration hors des sentiers battus.

À la poursuite de plages turquoise et de sanctuaires anciens

La diversité des lieux figurant dans le portfolio de Krychowiak témoigne de son engagement à voir le monde dans son intégralité. Ses abonnés ont eu droit à de superbes images de lui debout sur des falaises surplombant les eaux turquoise immaculées de Socotra, au Yémen, un endroit souvent décrit comme le lieu à l’apparence la plus extraterrestre sur Terre.

Ses récentes publications comprenaient également une série de photos saisissantes prises en Somalie, il y a tout juste deux semaines, où il continue de repousser les limites de ce que l’on attend des destinations visitées par d’anciens footballeurs professionnels. En allant à la rencontre des populations locales et en documentant la réalité de ces nations souvent mal comprises, il se forge une identité post-football entièrement unique. Il encourage ses fans à suivre de près son voyage, suggérant souvent de « cliquer sur son profil pour voir plus de photos des pays qu’il a visités », transformant son fil Instagram en atlas vivant de sa progression. C’est un projet qui exige la même discipline et la même planification que celles qu’il appliquait autrefois à ses tâches tactiques sur le terrain.

Le compte à rebours final vers l’achèvement mondial

La transition entre un environnement sportif à très haute pression et l’imprévisibilité des voyages à travers le monde peut être difficile pour beaucoup, mais Krychowiak semble avoir trouvé sa véritable vocation. Les exigences physiques de son programme de voyage, entre passages de frontières, paysages reculés et climats variés, reflètent l’endurance nécessaire à une carrière internationale riche de 100 sélections.

S’il en a terminé avec ses passages à Séville et au PSG, l’ère du « Mister Europa League » a laissé place à un nouveau chapitre de découvertes. Son parcours rappelle que la fin d’une carrière sportive n’est pas une fin, mais le début d’une aventure d’un autre genre. Avec plus des deux tiers du monde déjà conquis, Krychowiak est en bonne voie pour accomplir un exploit peut-être encore plus rare que remporter un trophée continental. Alors qu’il passe des déserts du Moyen-Orient aux îles de l’océan Indien, l’ancien international polonais prouve que le monde est bien plus vaste que les rectangles verts des terrains de football.