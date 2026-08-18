Le Néerlandais Ruud Gullit estime que le transfert de son compatriote Cody Gakpo à Tottenham pourrait lui offrir l'occasion de retrouver son véritable niveau, après une saison passée en retrait avec Liverpool.

Tottenham souhaite recruter Gakpo, âgé de 27 ans, à la demande de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui a inscrit l'attaquant de Liverpool sur sa liste de cibles offensives cet été, aux côtés de Savinho et Omar Marmoush, le duo de Manchester City.

Gullit a affirmé que Gakpo « redeviendrait le joueur que tout le monde a connu » si Tottenham parvenait à le convaincre de quitter Liverpool pour rejoindre ses rangs, rapporte Football London.

Gakpo a livré une performance solide avec la sélection des Pays-Bas lors de la Coupe du monde, où il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives durant le tournoi et les qualifications, mais il a eu du mal à s'imposer dans le onze de départ de Liverpool.

Le joueur est souvent entré en jeu comme remplaçant lors des matches de la Ligue des champions, avant d'obtenir davantage d'occasions en Premier League durant la seconde moitié de la saison. Il a terminé la saison avec neuf buts et six passes décisives avec son équipe.

Tottenham devra présenter une offre financière importante pour convaincre Liverpool de se séparer du joueur, et le club anglais exigera par ailleurs de recruter un remplaçant avant d'accepter son départ, avec un intérêt pour le Français Bradley Barcola, joueur du Paris Saint-Germain.

Gullit estime que le transfert de Gakpo à Tottenham pourrait lui offrir un rôle plus important et davantage d'espace pour exprimer ses qualités, après avoir souffert de la concurrence pour une place de titulaire en attaque à Liverpool.

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