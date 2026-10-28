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La légende du football japonais Takeshi Okada a démissionné avec fracas de son poste de vice-président de la Fédération japonaise de football (JFA). L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale a expliqué son départ par un désaccord de fond entre ses convictions personnelles et l’orientation politique actuelle de la gouvernance du football international.

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Pour cette légende du football japonais, les principes passent avant la politique

Dans une décision qui a provoqué une onde de choc dans le football asiatique, Okada a officiellement quitté son poste de vice-président de la JFA. L'entraîneur expérimenté, qui a dirigé le Japon lors de deux Coupes du monde, a confirmé que son départ prenait effet le 24 octobre. Il met fin à un mandat commencé en mars 2016 et laisse un vide important à la tête de la JFA, en pleine période de débats dans la région.

Âgé de 70 ans, Okada a publié un communiqué poignant dans lequel il explique sa décision par un désaccord sur les principes éthiques. « J'ai décidé de démissionner de mon poste de vice-président », a déclaré Okada surle site officiel de la fédération. « J'ai toujours pensé que le sport devait être noble et j'ai toujours accordé une grande importance à sa valeur sociale. Cependant, les actions récentes autour de la Coupe du monde de la FIFA ont créé un écart considérable entre mes convictions et les décisions prises. En tant que sportif, je ne pouvais pas les accepter, ce qui m'a conduit à prendre cette décision. »

La controverse autour d'Infantino gagne la JFA

Le départ d'Okada semble être une réaction directe aux récents événements impliquant Gianni Infantino, président de la FIFA. Le dirigeant du football mondial a été critiqué sur les questions de transparence et de neutralité politique, notamment concernant des projets d'investissement commercial. Malgré ces préoccupations, la Confédération asiatique de football (AFC) a récemment tenu un congrès extraordinaire à Tokyo, au cours duquel elle a réaffirmé son soutien indéfectible à la direction actuelle de la FIFA. Une position qu'Okada jugeait impossible à concilier avec ses propres valeurs.

Le président de l'AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a déclaré que « l'unité est notre plus grande force » pour le continent et que ses membres étaient prêts à aller de l'avant avec Infantino. Pour Okada, cet alignement collectif sur l'administration actuelle de la FIFA était incompatible avec son intégrité personnelle.

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Okada a reconnu la nécessité stratégique pour le Japon de rester aligné sur l'AFC, tout en affirmant qu'il ne pouvait pas personnellement y prendre part. « Je comprends qu'il existe des raisons pratiques de s'aligner sur l'AFC et que cela a des conséquences pour le football japonais, compte tenu de nos relations avec la confédération », a-t-il ajouté.

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Miyamoto et l'alignement sur l'AFC

Le président de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, a réagi en soulignant l'importance de la solidarité régionale. À l'issue des réunions avec Infantino, Miyamoto a indiqué que le soutien au président de la FIFA constituait la ligne suivie par les nations asiatiques. Il a laissé entendre que, pour préserver sa place sur l'échiquier du football mondial, la JFA devait adopter une position conforme à celle de l'AFC.

Miyamoto a confirmé qu'il considérait le soutien de l'AFC à Infantino comme la position de référence pour le Japon. Tout en respectant la décision d'Okada de partir avant la fin de son mandat, le président a indiqué que la JFA devait donner la priorité à ses relations au sein de la confédération afin de garantir la sécurité et la stabilité du football japonais.

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Une figure d'intégrité dans le football japonais

Okada reste l'une des figures les plus respectées de l'histoire du sport japonais. Il a dirigé la sélection nationale lors des Coupes du monde 1998 et 2010. Sa décision de quitter ses fonctions a été saluée par ceux qui attachent de l'importance à la transparence dans le sport. En démissionnant par conviction, il a conforté sa réputation de dirigeant qui fait passer la noblesse du jeu avant les avantages liés aux postes de direction les plus élevés.

« Je suis vraiment désolé de quitter mon poste avant la fin de mon mandat, mais j'espère que vous comprendrez qu'il s'agit d'une décision que j'ai prise après mûre réflexion », a-t-il conclu.