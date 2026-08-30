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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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La légende française crée la surprise pour Mbappé : je vote Kvaratskhelia pour le Ballon d'Or

Ballon d'Or
Real Madrid
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LaLiga
M. Platini
Kylian Mbappé
K. Kvaratskhelia
Espagne
France

La légende du football français, Michel Platini, a désigné le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, comme son favori pour remporter le Ballon d'Or cette année.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, avait suscité la polémique en évoquant le Ballon d'Or, laissant entendre que le trophée ne devait revenir ni à un joueur du Paris Saint-Germain ni à un membre de la sélection espagnole.

Mourinho a affirmé qu'un joueur avait réalisé un exploit individuel remarquable durant l'été, méritant d'être sacré, en référence à son joueur Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

Le site Tribuna  a rapporté les propos de Platini, qui a déclaré : « Pour le Ballon d'Or, je mettrais une petite mise sur le joueur du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia. »

Platini a expliqué son choix en ces termes : « Il a remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. »

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Et d'ajouter : « La Ligue des champions, cela signifie disputer beaucoup de matchs. Et il y a 4 ou 5 autres joueurs qui méritent aussi ce trophée. »

L'identité du lauréat du Ballon d'Or sera fixée au cours du mois d'octobre prochain, avec des pronostics selon lesquels Ousmane Dembélé livrera une forte concurrence pour défendre son trophée.

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