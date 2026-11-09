La légende du Real Madrid Raul Gonzalez décroche le poste d’entraîneur du Real Oviedo après le limogeage brutal de Julian Calero

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La légende du Real Madrid Raul Gonzalez s’apprête à faire ses premiers pas à la tête d’une équipe première professionnelle après avoir été nommé nouvel entraîneur du Real Oviedo. Cette nomination surprise intervient alors que le club asturien a décidé de se séparer de Julian Calero sans ménagement, malgré un récent retour à la victoire.

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Grupo Pachuca procède à un changement d’entraîneur surprise

Dans une décision qui a stupéfié le football espagnol, Oviedo a décidé de démettre Calero de ses fonctions d’entraîneur principal. Cette décision, portée par l’actionnaire majoritaire Jesus Martinez et la direction de Grupo Pachuca, surprend après la récente victoire du club contre Cadiz. Malgré ce résultat, qui a replacé l’équipe au cœur de la course à la montée, les propriétaires ont estimé qu’un changement était nécessaire pour maintenir leur ambition d’accéder à la première division.

Le club a confirmé la nouvelle lundi dans un communiqué officiel, précisant que l’entraîneur, initialement sous contrat jusqu’en juin 2027, quittait ses fonctions avec effet immédiat. C’est une fin brutale pour Calero, qui venait tout juste de redresser la situation après une série de résultats difficiles. La direction a finalement décidé que le légendaire Raul Gonzalez était l’homme qui mènerait le club vers une nouvelle ère.

De Castilla au rêve de montée d’Oviedo

Selon AS, c’est Raul qui prendra place sur le banc pour mener à bien cette mission de montée. L’ancien attaquant légendaire arrive à l’Estadio Carlos Tartiere prêt à relever un défi majeur à la tête d’une équipe première, après avoir récemment achevé son passage dans les équipes de jeunes du Real Madrid et au Real Madrid Castilla.

Fort d’un palmarès exceptionnel, Raul est désormais confronté à une véritable épreuve du feu : prendre les rênes d’un effectif déjà engagé dans la course à la montée et offrir à Oviedo son retour tant attendu en Liga.

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Une affaire de famille pour l’icône madrilène

L’arrivée de Raul à Oviedo crée une situation familiale particulière au sein du club. Son fils, Hector Gonzalez, fait actuellement partie de l’équipe réserve, Vetusta. Hector a rejoint le club bleu des Asturies l’été dernier après un passage à Cadiz et poursuit sa progression comme milieu de terrain axial. L’arrivée de son père à la tête de l’équipe première ajoutera sans aucun doute une dimension supplémentaire à cette saison.

Prochains matchs OVI LaLiga 2 15:00 GIR

Pour Raul, il s’agit du défi qu’il attendait depuis la fin de sa carrière de joueur. Si beaucoup le voyaient un jour prendre les commandes au Bernabeu, l’accès au poste d’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid restait bloqué. En rejoignant la deuxième division, il a désormais l’occasion de prouver ses qualités tactiques dans un championnat réputé pour ses exigences physiques et mentales constantes.

Un premier test de taille face à Girona

Le nouvel entraîneur n’aura pas de période d’adaptation et se mettra immédiatement au travail au centre d’entraînement El Requeson. Raul disposera d’une semaine entière pour préparer son équipe à des débuts à fort enjeu, samedi soir. Oviedo doit recevoir Girona au Carlos Tartiere pour un match important au classement, les deux équipes comptant le même nombre de points. Girona se rendra dans les Asturies avec l’objectif de rebondir après sa récente défaite contre Almeria, ce qui rend cette rencontre décisive pour deux prétendants à la montée.