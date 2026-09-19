Jorge Valdano, ancienne star du Real Madrid, est ressorti de son entretien avec Lamine Yamal, la vedette du Barça, avec une impression très claire, après avoir mené une longue interview avec le jeune ailier espagnol, avant de dévoiler le bilan de son expérience dans un article publié par le journal « El País ».

L'ancien joueur et entraîneur argentin a salué l'intelligence de Yamal, sa spontanéité et sa capacité à garder les pieds sur terre, malgré tout ce qu'il a vécu ces dernières années, affirmant qu'il ne voit aucune raison de s'inquiéter pour l'avenir du joueur.

Valdano a écrit, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « Après les interviews, il reste toujours certaines impressions. Quant à mon impression, elle est que nous avons affaire à un jeune homme intelligent, et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour son avenir. »

Lamine Yamal vit depuis des années sous une pression exceptionnelle, du fait de l'attention considérable portée à tout ce qu'il produit sur le terrain, ainsi qu'à ses déclarations et ses comportements, soumis à une analyse permanente, ce qui a ouvert de nombreux débats autour de sa personnalité et de sa manière de gérer la célébrité et la vie en dehors du rectangle vert.

Éloge complet de la part de l'ancienne star du Real Madrid

Mais Valdano estime que l'image médiatique qui entoure Lamine Yamal n'efface pas la réalité d'un jeune homme parfaitement conscient de ses racines et du long chemin qu'il a parcouru pour atteindre le sommet du football.

L'ancienne star du Real Madrid a déclaré : « À 19 ans, le véritable miracle est d'aller loin sans oublier qui l'on est. »

Valdano a également défendu la franchise de la vedette espagnole, face aux critiques dont il fait l'objet en raison de certaines de ses déclarations, affirmant que parler avec sincérité ne devrait pas se transformer en accusation.

L'homme de 70 ans a conclu son message par une formule tranchante : « Il a dit la vérité, et ce qui est surprenant, c'est que nous avons considéré le fait de dire la vérité comme un péché. »

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Les mots de Valdano reflètent sa conviction que Lamine Yamal, malgré la célébrité et les pressions énormes qui l'entourent, reste capable d'exprimer ses opinions avec spontanéité et clarté, sans perdre le lien avec sa personnalité et ses origines.

Valdano a mené un long entretien avec Yamal sur la chaîne espagnole « Movistar », dont Kooora a rapporté les détails à travers les articles suivants :

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