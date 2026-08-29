La légende du club Marten de Roon quitte l’Atalanta et va en Ligue des champions

Marten de Roon va quitter l’Atalanta, annonce Fabrizio Romano. La légende du club de 35 ans est sur le point d’effectuer un transfert national vers l’AS Roma. L’Atalanta « avait d’autres plans » et était prête à le laisser partir.

De Roon a été entraîné pendant des années à l’Atalanta par Gian Piero Gasperini, qui a opté l’été dernier pour un engagement au Stadio Olimpico. Et avec succès, puisqu’il a conduit la Roma vers la Ligue des champions pour la première fois depuis 2019.

« Marten de Roon veut franchir le pas vers l’AS Roma et a informé l’Atalanta de son souhait de jouer la Ligue des champions sous les ordres de Gasperini », écrit Romano.

De Roon est sous contrat avec l’Atalanta jusqu’à la mi-2027 et sa valeur marchande est d’environ 3,2 millions d’euros. Rien n’a encore filtré sur le montant du transfert, même s’il s’agira probablement d’une somme symbolique au vu des services rendus et de son âge.

L’Atalanta s’est renforcée ce samedi avec Franck Kessié, de retour à Bergame et qui pourrait parfaitement évoluer au poste de De Roon. On ne sait pas si l’arrivée de l’Ivoirien a joué un rôle dans la décision de De Roon.

La Roma s’est entre-temps mise d’accord avec le RB Leipzig sur le transfert du Marocain Neil El Aynaoui. Le joueur passé par la Coupe du monde est prêté pour quatre millions d’euros et pourra être acheté définitivement pour 25 millions d’euros (hors pourcentage à la revente).

Une place se libère ainsi pour De Roon, qui quitte l’Atalanta en tant que véritable légende du club. Le milieu défensif de Zwijndrecht a disputé 445 matches pour La Dea. Personne n’a fait mieux que lui.

L’Atalanta a terminé la saison dernière à une décevante septième place en Serie A et ne s’est ainsi qualifiée que pour la Ligue Conférence. Le 22 octobre, elle jouera à Amsterdam contre l’Ajax.

À la Roma, De Roon retrouvera les Néerlandais Donyell Malen et Devyne Rensch, tandis que le Marocain d’Amsterdam Anass Salah-Eddine évolue également au club. De Roon va entrer en concurrence avec Manu Koné, Bryan Cristante et Nicolò Pisilli, même si Koné est en principe assuré d’une place de titulaire.