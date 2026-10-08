Romário, légende de la sélection brésilienne et champion du monde 1994, a lâché des déclarations explosives au sujet de la crise qui oppose Cristiano Ronaldo à Jorge Jesus, affirmant comprendre pleinement la décision du capitaine de la sélection portugaise de quitter le rassemblement de son pays, tout en estimant que Ronaldo avait commis une erreur avant son départ.

Lors de son apparition dans le « Charla Podcast » brésilien, l'ancien attaquant brésilien a clairement pris le parti de Ronaldo, après avoir considéré que le joueur s'était senti peu valorisé par le staff technique, ce qui l'a poussé à quitter le rassemblement.

Romário a déclaré, dans des propos rapportés par le journal portugais « A Bola » : « Je pense que c'était l'erreur de Ronaldo au départ... Ronaldo, dans ce cas, s'est senti comme une personne qui n'était pas valorisée, qui n'avait plus aucune importance, et c'est pour cela qu'il est parti. C'est tout. À sa place, j'aurais fait la même chose. »

Mais Romário ne s'est pas arrêté là. Avec ses mots francs et directs, il a révélé ce qu'il considérait comme la seule erreur commise par Ronaldo avant de quitter le rassemblement de la sélection portugaise.

La légende du Brésil a ajouté : « Mais avant de partir, je lui aurais demandé (à Jorge Jesus) d'aller au diable, avant toute chose ! Mais je serais parti, c'est tout. N'est-ce pas là son erreur ? L'erreur, c'est qu'il n'a pas insulté l'homme avant de partir ! »

Les déclarations de Romário sont venues confirmer son soutien explicite à Ronaldo dans sa crise avec Jesus, alors que la polémique se poursuit sur les coulisses du différend qui s'est soldé par le départ du capitaine du Portugal du rassemblement de la sélection nationale avant le match face au Danemark.

Ronaldo avait quitté le rassemblement après l'escalade du différend avec le staff technique, dans une crise qui a jeté une ombre sur la préparation de la sélection portugaise en vue des échéances à venir, dans l'attente de l'évolution de la relation entre le capitaine de la sélection et Jesus.