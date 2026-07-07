La légende des échecs s’emporte après la défaite de l’Égypte… Kasparov : « La FIFA est une organisation corrompue et ridicule ! »

Le Russe Garry Kasparov, légende des échecs, a vivement critiqué la manière dont l’équipe d’Égypte a quitté la Coupe du monde 2026, accusant la Fédération internationale de football (FIFA) de corruption.

Les Pharaons, qui menaient 2-0, ont finalement perdu 2-3 en huitièmes de finale face à l’Argentine, ce mardi au stade d’Atlanta.

Kasparov a réagi sur son compte X : « Un but égyptien incroyable est annulé pour une faute lointaine. »

Il a ajouté : « Puis la même situation se répète quelques minutes plus tard, et un but est accordé à l’Argentine sans être annulé. Pas de VAR, rien ? ».

Et de conclure : « La FIFA donne une nouvelle fois l’impression d’être une farce corrompue qui favorise les stars. »

Rappelons que Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, avait déjà manifesté son agacement envers l’arbitrage, estimant que son équipe avait été lésée par la non-conversion d’un penalty avant le troisième but argentin, celui qui a finalement scellé l’issue de la rencontre.