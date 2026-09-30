La légende de United aux joueurs de City : vos médailles ont leur place à la poubelle

Roy Keane a déclaré que, s'il avait été joueur de Manchester City, il aurait mis les médailles qu'il aurait remportées avec l'équipe « à la poubelle », après la décision de la Premier League de reconnaître le club coupable d'avoir enfreint plus de 100 règles financières.

La Premier League a confirmé, mardi, la condamnation de Manchester City pour avoir gonflé les revenus commerciaux du club de 830 millions de livres sterling (1,08 milliard de dollars) au cours de la période comprise entre 2009 et 2018.

Richard Masters, directeur exécutif de la Premier League, a affirmé que le club « avait enfreint les règles de la Premier League de manière systématique pendant près d'une décennie entière ».

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Keane, ancienne légende de Manchester United, a rejeté l'idée de conserver l'une des médailles qu'il aurait obtenues s'il avait été joueur de City durant cette période. Keane a déclaré dans des propos accordés à ITV Sport : « Si j'avais été joueur, j'aurais mis ces médailles à 100 % à la poubelle. Bien sûr que je le ferais, c'est de la triche. »

Il a ajouté : « Ils les ont gagnées sur le terrain parce que la triche était en cours. »

Il a poursuivi : « Ils savaient que cela allait faire du tort à beaucoup de gens, et pourtant ils l'ont fait. »

Manchester City nie avoir commis la moindre infraction et s'est dit « surpris » par la décision, tandis que le club a jusqu'au vendredi 2 octobre pour faire appel du verdict.

Au cours de la période comprise entre 2009 et 2018, Manchester City a été sacré à trois reprises en Premier League, en plus de la Coupe d'Angleterre et de trois titres en Coupe de la Ligue anglaise.

Dans un message vidéo adressé aux employés du club, Ferran Soriano, directeur exécutif de Manchester City, a déclaré que la décision était le résultat d'une « théorie du complot de la part de la Premier League ».

Il a ajouté : « Cette affaire a duré longtemps, c'est pourquoi il est important de nous rappeler que l'intégralité de la cause de la Premier League contre nous repose sur une seule accusation mensongère : celle selon laquelle l'argent personnel du propriétaire aurait été transféré d'une manière ou d'une autre, et de manière secrète, au club par le biais de certains sponsors d'Abou Dhabi. »